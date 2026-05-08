IBM à VivaTech 2026

 

 

17-20 juin | Paris Expo Pte de Versailles

Stand N°2D67 - Hall 7.2

 

Rencontrer un expert sur place
Ampoule entourée de poudres de couleurs vives : jaune, orange, violet, rose et bleu

L'IA en action à VivaTech avec IBM

IBM, catalyseur de la transformation des entreprises à grande échelle

IBM sera sponsor Gold de cette édition anniversaire marquant les 10 ans du plus grand rendez-vous technologique européen.

Cette présence sera l’occasion de mettre en lumière les innovations qui redéfinissent déjà les usages des entreprises, en particulier autour de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, et de démontrer comment IBM accompagne concrètement cette transformation à grande échelle.

Rejoignez-nous sur le stand IBM n°2D67 - Hall 7.2

IBM sera présent sur trois scènes majeures de VivaTech 
Ana Paula Assis sur scène
Jeudi 18 juin | Scène One - From Pilot to Production: Accelerating AI Industry Adoption at Scale

 

Ana Paula de Jesus Assis, SVP and Chair Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Sales 

 Biographie
Mohamad Ali sur scène
Jeudi 18 juin |  Red Stage - Sounds Like AI : How Smart Agents Are Reshaping the Way We Work and Communicate

 

Mohamad Ali, WW SVP & Head of IBM Consulting

 Biographie
Jerry Chow sur scène
Jeudi 18 juin | Purple Stage - Quantum Leap : Applying Quantum Computing to Business                             

 

Jerry Chow, WW CTO of Quantum-Centric Supercomputing and IBM Fellow

 Biographie

Rencontrez IBM Bob : un partenaire de développement alimenté par l'IA

Le développement logiciel évolue vite : l’IA passe d’assistant à véritable partenaire capable de livrer des applications prêtes pour la production. IBM Bob couvre tout le cycle (planification, code, tests, déploiement, modernisation) pour aider les équipes à produire du concret.

Déjà utilisé par plus de 80 000 employés d’IBM, il illustre une IA fiable pour le développement à grande échelle, avec gouvernance et contrôle.

Rencontrez Bob Testez la version d'essai gratuite
IBM Bob : petit robot gris avec un casque de chantier et un panneau de codage dans les mains

Le quantique au cœur de VivaTech

IBM Quantum Chandelier

Venez découvrir l'IBM Quantum Chandelier

IBM Quantum est un fournisseur de calcul quantique full-stack offrant la plus grande flotte mondiale d’ordinateurs quantiques de plus de 100 qubits, ainsi que les outils logiciels performants Qiskit grâce à IBM Quantum Platform.

VivaTech, assistez à de nombreuses présentations et plongez au cœur d’IBM Quantum System Two. Découvrez un chandelier physique exposé dans la « Galerie de l’Innovation » ainsi qu’un chandelier virtuel offrant une expérience immersive sur le stand IBM.

IBM et la Scuderia Ferrari HP

IBM transforme les données de Formule 1 de la Scuderia Ferrari HP en une expérience en ligne entièrement repensée pour des millions de fans à travers le monde.

Découvrir
Voiture de Formule 1 Ferrari rouge avec un logo IBM bleu sur la carrosserie
Faites de la souveraineté numérique un avantage stratégique avec IBM

Garantir l’autonomie des données, de l’infrastructure et des technologies.

 Découvrez les solutions
Souveraineté numérique : votre avenir digital, vos règles.

 

 Télécharger le Livre Blanc
 Une souveraineté fondée sur des preuves. Conçue pour l’innovation

 

 Découvrez IBM Sovereign Core 

Explorez des expériences exclusives avec IBM

Quantum Chandelier activation
Expériences Immersives

Vivez trois activations interactives uniques, mêlant innovation et immersion : le Chandelier Quantique Virtuel, l’Expérience Ferrari Hyperdrive et la Smart Green Pallet.

 
IBM Bob : illustration découpée d’un petit robot lors d’un événement
Démos

Découvrez des démonstrations dédiées à la Data & l’IA, au quantique et à la souveraineté digitale, et bien plus encore.

 

 

 

 
Personnes qui assistent à une présentation dans un mini-théâtre
Mini-Théâtre

Au cœur du stand IBM, notre mini‑théâtre est le lieu où les idées prennent vie. 24 sessions rythmées et inspirantes pour découvrir des innovations concrètes : retours d’expérience, success stories et visions d’avenir, au plus près des enjeux business et technologiques. 
Man doing demo
Explorer Tours

Explorez VivaTech autrement : des visites guidées exclusives, co‑signées IBM et le Hub Institute, pour connecter innovations clés et stratégie d’IBM dans un format propice aux échanges.

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