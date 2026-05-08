IBM sera sponsor Gold de cette édition anniversaire marquant les 10 ans du plus grand rendez-vous technologique européen.

Cette présence sera l’occasion de mettre en lumière les innovations qui redéfinissent déjà les usages des entreprises, en particulier autour de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, et de démontrer comment IBM accompagne concrètement cette transformation à grande échelle.

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