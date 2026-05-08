17-20 juin | Paris Expo Pte de Versailles
Stand N°2D67 - Hall 7.2
IBM sera sponsor Gold de cette édition anniversaire marquant les 10 ans du plus grand rendez-vous technologique européen.
Cette présence sera l’occasion de mettre en lumière les innovations qui redéfinissent déjà les usages des entreprises, en particulier autour de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, et de démontrer comment IBM accompagne concrètement cette transformation à grande échelle.
Rejoignez-nous sur le stand IBM n°2D67 - Hall 7.2
Ana Paula de Jesus Assis, SVP and Chair Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific Sales
Mohamad Ali, WW SVP & Head of IBM Consulting
Jerry Chow, WW CTO of Quantum-Centric Supercomputing and IBM Fellow
Le développement logiciel évolue vite : l’IA passe d’assistant à véritable partenaire capable de livrer des applications prêtes pour la production. IBM Bob couvre tout le cycle (planification, code, tests, déploiement, modernisation) pour aider les équipes à produire du concret.
Déjà utilisé par plus de 80 000 employés d’IBM, il illustre une IA fiable pour le développement à grande échelle, avec gouvernance et contrôle.
IBM Quantum est un fournisseur de calcul quantique full-stack offrant la plus grande flotte mondiale d’ordinateurs quantiques de plus de 100 qubits, ainsi que les outils logiciels performants Qiskit grâce à IBM Quantum Platform.
VivaTech, assistez à de nombreuses présentations et plongez au cœur d’IBM Quantum System Two. Découvrez un chandelier physique exposé dans la « Galerie de l’Innovation » ainsi qu’un chandelier virtuel offrant une expérience immersive sur le stand IBM.
IBM transforme les données de Formule 1 de la Scuderia Ferrari HP en une expérience en ligne entièrement repensée pour des millions de fans à travers le monde.
Garantir l’autonomie des données, de l’infrastructure et des technologies.
Vivez trois activations interactives uniques, mêlant innovation et immersion : le Chandelier Quantique Virtuel, l’Expérience Ferrari Hyperdrive et la Smart Green Pallet.
Découvrez des démonstrations dédiées à la Data & l’IA, au quantique et à la souveraineté digitale, et bien plus encore.
Au cœur du stand IBM, notre mini‑théâtre est le lieu où les idées prennent vie. 24 sessions rythmées et inspirantes pour découvrir des innovations concrètes : retours d’expérience, success stories et visions d’avenir, au plus près des enjeux business et technologiques.
Explorez VivaTech autrement : des visites guidées exclusives, co‑signées IBM et le Hub Institute, pour connecter innovations clés et stratégie d’IBM dans un format propice aux échanges.
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