IBM était une nouvelle fois partenaire de VivaTech, l’un des rendez-vous internationaux incontournables de l’innovation technologique, qui s’est tenu à Paris du 11 au 14 juin.



À cette occasion, nous avons eu le plaisir de présenter nos dernières avancées dans les domaines de l’intelligence artificielle, du calcul quantique, de la transformation des entreprises et de l’automatisation, aux côtés de notre écosystème de partenaires et des entreprises que nous accompagnons dans leur transformation.



Nous avons été heureux de vous accueillir sur notre stand, et espérons que les nombreuses conférences, démonstrations et échanges avec nos experts vous ont permis de nourrir vos projets actuels et d’inspirer vos réflexions pour les transformations à venir.



Un immense merci à tous nos clients, partenaires et collaborateurs pour leur engagement, leur soutien indéfectible et le partage généreux de leur expertise, de leurs réussites et de leur passion tout au long de cette belle aventure VivaTech 2025 !