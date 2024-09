Pour répondre aux attentes toujours plus élevées des clients, de nombreuses organisations adoptent une approche de la transformation de l’expérience client orientée design. IBM Consulting va plus loin avec son approche du Business Design, qui se concentre non seulement sur l’expérience utilisateur, mais également sur les résultats métier et les préoccupations culturelles plus larges, afin de créer de la valeur tout en avantageant les clients et la société dans son ensemble.