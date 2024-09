Neudesic, une société IBM, est le partenaire technologique de confiance en matière d’automatisation métier et de support cloud innovants, offrant ainsi des résultats métier percutants aux clients grâce à la modernisation et à l’évolution numériques. L’équipe de consultants associe une expertise métier et technologique à des solutions cloud complètes fondées sur les données. Cette approche comprend Microsoft Azure et les technologies, le développement d’applications personnalisées, des services gérés complets et des produits logiciels d’entreprise.