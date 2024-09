Les services de conception d’architecture cloud d’IBM fournissent des conseils complets qui aident à répondre aux inhibiteurs de l’adoption et de l’optimisation du cloud. Une fois les besoins de votre entreprise établis, les services de conception d’architecture cloud fournissent un plan personnalisé prêt à l’emploi qui intègre une stratégie d’infrastructure et de plateforme, une sécurité et une cyber-résilience accrues et des modèles de gestion.

Ce plan opérationnel vous aide à innover en toute sécurité, en intégrant les dernières fonctionnalités cloud, telles que l’orchestration et l’automatisation en libre-service. Elle peut également contribuer à minimiser les risques en divisant les charges de travail et les données sur les plateformes cloud résilientes, en réduisant les temps d’arrêt et en simplifiant le plan de reprise après incident.