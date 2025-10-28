Leadership IA

Leadership IA

Déverrouillez la croissance et la productivité en exploitant correctement l'IA

En chiffres 65 K consultants formés à l’IA générative

Nos consultants adoptent une approche collaborative pour concevoir, déployer et exploiter des solutions d’IA générative. Ils intègrent pour cela plusieurs modèles sur différents clouds issus des leaders du secteur, l’objectif étant d’aider nos clients à obtenir les meilleurs résultats pour leur entreprise.

 

 21 K+ experts en données et en IA

IBM® Consulting a créé un centre d’excellence dédié à l’IA générative qui contribue à accélérer la transformation opérationnelle de plus de 4 000 clients grâce à notre IA dédiée aux entreprises.

 3 solutions d’IA générative

Notre ensemble exclusif d’outils comprend un cadre qui permet de faire monter en charge les applications agentiques, un outil d’IA générative qui permet de bâtir une base de données robuste, ainsi qu’une plateforme d’accélération cloud. Ces outils permettent à nos clients de générer de la valeur plus rapidement.

Reconnaissance du marché

Prix AI Excellence Award, dans le cadre des Globee Awards for AI 2025

IBM Consulting Advantage remporte le prix Artificial Intelligence Excellence Award dans la catégorie Services aux entreprises pour 2025.
Emerging Quadrant de Gartner consacré aux services de conseil et de mise en œuvre en IA générative

IBM Consulting a obtenu les meilleures évaluations pour le déploiement de solutions d’IA générative sur mesure avec une vitesse, une échelle, un coût, un risque et une valeur optimaux.
Lauréat du prix Silver Stevie 2025 pour le nouveau service de l’année 

IBM remporte le prix Silver Stevie pour avoir redéfini le monde du conseil avec IBM Consulting Advantage, sa plateforme de prestation de services assistée par l’IA.
Partenaire de l’année 2025 – Adobe Digital Experience GenStudio

IBM Consulting a reçu ce prix pour son innovation dans l’accompagnement des spécialistes du marketing, en les aidant à optimiser leurs investissements Adobe grâce à la conception de contenus et d’expériences personnalisées alimentés par l’IA.

Informations

Un médecin effectuant des recherches médicales sur tablette et ordinateur
En adoptant l'IA de manière stratégique, les entreprises du secteur de la santé peuvent remodeler leurs systèmes pour répondre à une demande croissante.
Rendu 3D de la lettre C remplie de divers objets et matériaux colorés.
Pour réellement tirer parti de l'IA et éviter que les ambitions en marketing ne dépassent les capacités d'exécution, une transformation opérationnelle fondamentale est indispensable.

Lire pour en savoir plus
Découvrez comment 10 secteurs exploitent l’IA pour multiplier les opportunités commerciales. Pour que les domaines d’activité puissent tirer parti du potentiel de transformation de l’IA, ils doivent réinventer leurs modèles de gestion et reconfigurer les partenariats.

En savoir plus
Dans cet article de blog, apprenez à naviguer dans la complexité de l'IA agentique pour en exploiter tout le potentiel.

Lire le blog
