Leadership IA

Snowflake

Snowflake fournit une plateforme cloud de gestion et d’analyse de données permettant aux entreprises de stocker, gérer et analyser de vastes volumes de données sur plusieurs clouds publics, pour des tâches variées : entreposage, data lakes, ingénierie, science des données, développement et partage d’applications. Ses services sont utilisés dans les secteurs ayant des besoins en analyse et en gestion de données.