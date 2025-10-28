Leadership IA

Déverrouillez la croissance et la productivité en exploitant correctement l’IA
Nos consultants adoptent une approche collaborative pour concevoir, déployer et exploiter des solutions d’IA générative. Ils intègrent pour cela plusieurs modèles sur différents clouds issus des leaders du secteur, l’objectif étant d’aider nos clients à obtenir les meilleurs résultats pour leur entreprise.
IBM® Consulting a créé un centre d’excellence dédié à l’IA générative qui contribue à accélérer la transformation opérationnelle de plus de 4 000 clients grâce à notre IA dédiée aux entreprises.
Notre ensemble exclusif d’outils comprend un cadre qui permet de faire monter en charge les applications agentiques, un outil d’IA générative qui permet de bâtir une base de données robuste, ainsi qu’une plateforme d’accélération cloud. Ces outils permettent à nos clients de générer de la valeur plus rapidement.
IBM Consulting Advantage remporte le prix Artificial Intelligence Excellence Award dans la catégorie Services aux entreprises pour 2025.
IBM Consulting a obtenu les meilleures évaluations pour le déploiement de solutions d’IA générative sur mesure avec une vitesse, une échelle, un coût, un risque et une valeur optimaux.
IBM remporte le prix Silver Stevie pour avoir redéfini le monde du conseil avec IBM Consulting Advantage, sa plateforme de prestation de services assistée par l’IA.
IBM Consulting a reçu ce prix pour son innovation dans l’accompagnement des spécialistes du marketing, en les aidant à optimiser leurs investissements Adobe grâce à la conception de contenus et d’expériences personnalisées alimentés par l’IA.
Nous sommes un partenaire mondial reconnu sur tous les continents :
Snowflake fournit une plateforme cloud de gestion et d’analyse de données permettant aux entreprises de stocker, gérer et analyser de vastes volumes de données sur plusieurs clouds publics, pour des tâches variées : entreposage, data lakes, ingénierie, science des données, développement et partage d’applications. Ses services sont utilisés dans les secteurs ayant des besoins en analyse et en gestion de données.
Libérez tout le potentiel de Microsoft Cloud grâce à nos conseils d’experts et à nos solutions sur mesure. Faites confiance à IBM Consulting pour vous aider à migrer, à moderniser et à gérer sur Microsoft Cloud en utilisant l’IA et 30 ans d’expertise en matière de partenariat.
