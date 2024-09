Pour afficher vos engagements existants, dans la console IBM Cloud®, allez dans Gérer > Facturation et utilisation et sélectionnez Engagements et abonnements. Cliquez sur les onglets pour voir le crédit restant dans vos engagements actifs et les engagements à venir qui ne sont pas encore valides. Un engagement est expiré si sa durée expire ou si tout son crédit a été dépensé.