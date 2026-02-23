Groupe Würth, SVA et IBM
Au sein du groupe Würth, la mise sur le marché rapide de nouveaux concepts créatifs est essentielle pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. En ajoutant à ses offres des services numériques, des capacités IdO et des qualités durables, le groupe Würth répond aux besoins de ses clients tout en soutenant sa responsabilité écologique et sociale.
Le groupe Würth travaille sur une importante initiative de modernisation visant à simplifier ses processus métier, rationaliser les opérations et accroître l’efficacité. En collaboration avec Würth IT, le fournisseur interne de services informatiques du groupe, l’entreprise déplace ses applications métier clés et bases de données importantes vers la solution de pointe SAP S/4HANA® et la plateforme SAP® HANA en mémoire. Würth IT gère l'infrastructure informatique globale, les applications et les solutions numériques pour soutenir les Opérations du groupe Würth.
Jörg Engel, chef d'équipe de la technologie SAP chez Würth IT, déclare : « Le groupe Würth est guidé par la numérisation. Pour être compétitive sur des marchés mondiaux en pleine mutation, Würth IT doit fournir au groupe Würth les dernières applications, outils et technologies. Nous étions à la recherche d’une plateforme évolutive pour SAP qui permettrait une transition transparente pour les opérations multicanales du groupe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, réduirait les risques commerciaux et fournirait les performances dont nous avons besoin pour nous développer et continuer à innover. »
Parallèlement à la modernisation prévue des infrastructures, le groupe Würth visait également à accroître l’excellence opérationnelle en améliorant ses processus. Würth IT devait donc fournir une base hautement flexible, évolutive et fiable afin de garantir la haute disponibilité de tous les systèmes et applications tout au long de la transformation complexe des activités et de l'informatique.
Würth IT a collaboré avec IBM Platinum Partner SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) pour concevoir et déployer une infrastructure flexible et évolutive pour ses applications SAP basées sur les serveurs d’entreprise IBM® Power® . Cet environnement entièrement virtualisé utilise IBM Power® Cloud privé avec fonctionnalité partagée pour offrir une agilité comparable à celle du cloud pour des opérations informatiques flexibles.
SVA et Würth IT ont établi une couche automatisée d’opérations et d’orchestration en utilisant des outils modernes de gestion IBM et Red Hat® pour améliorer la cohérence système et la sécurité globale. Cela permet d'utiliser les meilleures pratiques DevOps telles que l'Infrastructure as Code (IaC) pour simplifier la gestion de la virtualisation, standardiser les opérations et augmenter encore la productivité.
Le stockage de données rapide, performant et résilient pour le nouvel environnement de solutions SAP S/4HANA est assuré par des nœuds IBM SAN Volume Controller , construits avec le logiciel IBM Spectrum Virtualize Software, configurés en cluster et soutenus par plusieurs réseaux de stockage IBM Storage FlashSystem.
Karsten Hespelt, administrateur système Unix senior chez Würth IT, ajoute : « Nous sommes très heureux de travailler avec IBM Platinum Partner SVA ; la collaboration avec leur équipe est optimale. » Ils fournissent des conseils précieux et une assistance pratique pour déployer les dernières technologies et affiner les performances du système sur l'ensemble de la pile technologique IBM. En associant fonctionnalités avancées d’IBM Power et SVA, nous avons mené à bien la migration vers la nouvelle infrastructure IBM Power sans aucune interruption notable pour nos utilisateurs. SVA nous soutient également de manière proactive lors de nos réunions mensuelles avec IBM et sait exactement comment rendre nos opérations informatiques encore plus fiables et efficaces. Ils examinent et recommandent régulièrement des correctifs de sécurité pour nous aider à atteindre une disponibilité et une protection maximales. »
Würth Group s’appuie sur les systèmes d’exploitation IBM et Red Hat pour faire fonctionner ses systèmes SAP cruciaux. Pour certains des serveurs les plus importants, l’entreprise a mis en œuvre une solution de fiabilité IBM pour offrir une disponibilité quasi continue des applications avec des capacités avancées de détection, de basculement et de récupération des pannes.
Les applications SAP jouent un rôle essentiel dans de nombreux processus du Groupe Würth. L'environnement des solutions comprend les applications SAP S/4HANA, les bases de données SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse alimenté par SAP HANA et d'autres solutions SAP. Würth Group utilise le logiciel SAP Cloud Connector pour créer une architecture cloud hybride et connecter ses solutions sur site au cloud, intégrant ses applications à la plateforme SAP Business Technology Platform de manière fiable et rapide, sans aucun problème de latence.
Harald Holl, responsable de l’infrastructure chez Würth IT, déclare : « En utilisant IBM Power, nous garantissons une disponibilité maximale, une sécurité maximale et des performances optimales. C'est la base idéale pour optimiser nos charges de travail SAP. La collaboration avec IBM et SVA a été parfaite, l’engagement et l’expertise de leurs équipes ont été essentiels à la réussite de la mise en œuvre. »
En consolidant l’allocation et la gestion des ressources, Würth Group peut désormais exécuter de manière flexible et efficace plus de 600 partitions logiques (LPAR) de façon fluide sur son pool de serveurs IBM Power. La solution alimente plus de 100 bases de données SAP HANA exécutées sur Linux pour la Transformation vers les nouvelles applications SAP S/4HANA.
« Dans le passé, avec des ressources plus limitées, il était parfois difficile de fournir rapidement de nouveaux systèmes pour les tâches de test et de développement », explique Karsten Hespelt. « Nous avons dû déplacer les systèmes manuellement et gérer nos Workloads sur chaque serveur, ce qui a pris beaucoup de temps. Avec nos nouveaux serveurs IBM Power avec IBM Power cloud privé avec fonctionnalité partagée, nous pouvons désormais provisionner très rapidement à la fois des environnements nouveaux et clonés, grâce à la configuration multi-système de partage des Ressources. Ceci nous aide à accélérer notre projet de transformation dynamique et agile. Combiné avec le haut niveau d'automatisation de la plateforme IBM Power, nous pouvons fournir des opérations de système plus résilientes
« Grâce à la flexibilité d’IBM Power, nous pouvons utiliser la même infrastructure avant, pendant et après notre transition vers SAP S/4HANA », explique Jörg Engel. « Ceci permet de réduire le sur-provisionnement et d'augmenter la rentabilité, car nous pouvons déplacer et faire évoluer les applications facilement et progressivement, tout en utilisant toujours l'intégralité des ressources. Ceci signifie que nous pouvons offrir des performances optimisées pour 20 000 utilisateurs simultanés tout au long du processus de migration. »
Avec une part importante des transactions commerciales traitées par les applications SAP centrales, la fiabilité et la disponibilité permanente sont cruciales pour Würth Group. « Surtout vers la fin du mois, les 44 000 employés commerciaux mondiaux employés en permanence s’appuient sur les applications métier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de finaliser les transactions commerciales afin d’atteindre leurs objectifs mensuels », ajoute Jörg Engel. « Avec la solution IBM, nous avons une base solide pour soutenir nos équipes commerciales et développer notre activité mondiale. »
Une autre fonctionnalité principale de la plateforme IBM Power pour le groupe Würth est sa capacité d'échelle. « Grâce à l’architecture de la plateforme IBM Power, nous pouvons exécuter sans problème de grandes bases de données de 100 To pour les applications métier SAP sur 100 cœurs de processeurs IBM Power, offrant ainsi des performances exceptionnelles à tous les utilisateurs et processus métier », explique Karsten Hespelt. « Dans le cadre de notre migration vers SAP S/4HANA, nous travaillons à optimiser cette base de données. » En tirant parti de la compression avancée des données et de l'élagage complet des données, nous allons passer à une base de données SAP HANA de 20 Go beaucoup plus petite afin de pérenniser les processus métier centraux. »
Les serveurs IBM Power sont conçus pour une disponibilité maximale, une résilience et une cybersécurité. Cette approche inclut des composants remplaçables à chaud, des fonctionnalités de redondance intégrées et une virtualisation avancée. Grâce à cette conception minutieuse du système, le groupe Würth n'a connu aucun temps d'arrêt non planifié lié à l'infrastructure des serveurs IBM Power sur plusieurs générations de systèmes depuis qu'il a transféré ses applications et bases de données SAP sur IBM Power8. De même, l’accent mis sur la facilité de maintenance Résultats en une plateforme matérielle extrêmement stable qui permet une gestion normalisée des systèmes. Les serveurs IBM Power offrent également un chiffrement transparent de la mémoire accéléré matériellement grâce à la cryptographie quantique sécurisée pour protéger encore plus efficacement les données de l’entreprise contre les menaces d’aujourd’hui et de demain. « Sur nos serveurs IBM Power, toutes les opérations de maintenance peuvent être effectuées sans temps d’arrêt pour les applications et les utilisateurs », ajoute Karsten Hespelt. « La fonctionnalité Live Partition Mobility d'IBM PowerVM® Enterprise Edition est la base qui permet de fournir des solutions avec un temps d'arrêt planifié presque nul. Sur d’autres plateformes, nous avons besoin de délais de maintenance plus longs et de temps d’arrêt planifiés quatre fois plus importants, simplement pour garantir le bon fonctionnement des opérations. »
Jörg Engel conclut : « Nous travaillons avec IBM et SVA depuis plus de 15 ans. Tout au long de cette période, SVA a démontré à maintes reprises sa connaissance approfondie des solutions IBM et SAP. Les experts de SVA et IBM ont préparé cette mise à niveau de manière professionnelle afin de faciliter une modernisation fluide et de minimiser les risques commerciaux. Ensemble, nous avons mené à bien la dernière mise à niveau de l'infrastructure, garantissant la disponibilité et les performances tout en offrant une nouvelle flexibilité et une nouvelle capacité pour l'avenir. Nous pouvons désormais adopter de nouvelles solutions SAP plus rapidement et utiliser les dernières fonctionnalités et améliorations, ce qui pérennise notre environnement SAP et améliore la préparation de notre entreprise au cloud. »
Le groupe Würth, dont le siège se trouve à Künzelsau, en Allemagne, est un leader dans le développement, la production et la vente de matériaux d'assemblage et de fixation. Le Groupe emploie actuellement plus de 87 000 personnes dans plus de 400 entreprises et compte plus de 2 800 magasins répartis dans 80 pays. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,2 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024.
Würth IT est le fournisseur interne de services informatiques et le conseil en informatique du groupe, soutenant toutes les sociétés du groupe et pilotant les processus commerciaux mondiaux du groupe Würth, de la logistique à la vente et au e-commerce avec des solutions numériques.
IBM Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH est un important intégrateur de systèmes informatiques en Allemagne, avec 3 800 employés répartis dans 28 bureaux. SVA est spécialisée dans une infrastructure informatique de haute qualité et des services informatiques complets. Les experts techniques de la société fournissent des conseils et une assistance sur mesure pour permettre aux entreprises de maximiser la valeur de leurs investissements informatiques grâce à l'optimisation et à des solutions logicielles intelligentes.
