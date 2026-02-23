En consolidant l’allocation et la gestion des ressources, Würth Group peut désormais exécuter de manière flexible et efficace plus de 600 partitions logiques (LPAR) de façon fluide sur son pool de serveurs IBM Power. La solution alimente plus de 100 bases de données SAP HANA exécutées sur Linux pour la Transformation vers les nouvelles applications SAP S/4HANA.

« Dans le passé, avec des ressources plus limitées, il était parfois difficile de fournir rapidement de nouveaux systèmes pour les tâches de test et de développement », explique Karsten Hespelt. « Nous avons dû déplacer les systèmes manuellement et gérer nos Workloads sur chaque serveur, ce qui a pris beaucoup de temps. Avec nos nouveaux serveurs IBM Power avec IBM Power cloud privé avec fonctionnalité partagée, nous pouvons désormais provisionner très rapidement à la fois des environnements nouveaux et clonés, grâce à la configuration multi-système de partage des Ressources. Ceci nous aide à accélérer notre projet de transformation dynamique et agile. Combiné avec le haut niveau d'automatisation de la plateforme IBM Power, nous pouvons fournir des opérations de système plus résilientes

« Grâce à la flexibilité d’IBM Power, nous pouvons utiliser la même infrastructure avant, pendant et après notre transition vers SAP S/4HANA », explique Jörg Engel. « Ceci permet de réduire le sur-provisionnement et d'augmenter la rentabilité, car nous pouvons déplacer et faire évoluer les applications facilement et progressivement, tout en utilisant toujours l'intégralité des ressources. Ceci signifie que nous pouvons offrir des performances optimisées pour 20 000 utilisateurs simultanés tout au long du processus de migration. »

Avec une part importante des transactions commerciales traitées par les applications SAP centrales, la fiabilité et la disponibilité permanente sont cruciales pour Würth Group. « Surtout vers la fin du mois, les 44 000 employés commerciaux mondiaux employés en permanence s’appuient sur les applications métier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de finaliser les transactions commerciales afin d’atteindre leurs objectifs mensuels », ajoute Jörg Engel. « Avec la solution IBM, nous avons une base solide pour soutenir nos équipes commerciales et développer notre activité mondiale. »

Une autre fonctionnalité principale de la plateforme IBM Power pour le groupe Würth est sa capacité d'échelle. « Grâce à l’architecture de la plateforme IBM Power, nous pouvons exécuter sans problème de grandes bases de données de 100 To pour les applications métier SAP sur 100 cœurs de processeurs IBM Power, offrant ainsi des performances exceptionnelles à tous les utilisateurs et processus métier », explique Karsten Hespelt. « Dans le cadre de notre migration vers SAP S/4HANA, nous travaillons à optimiser cette base de données. » En tirant parti de la compression avancée des données et de l'élagage complet des données, nous allons passer à une base de données SAP HANA de 20 Go beaucoup plus petite afin de pérenniser les processus métier centraux. »

Les serveurs IBM Power sont conçus pour une disponibilité maximale, une résilience et une cybersécurité. Cette approche inclut des composants remplaçables à chaud, des fonctionnalités de redondance intégrées et une virtualisation avancée. Grâce à cette conception minutieuse du système, le groupe Würth n'a connu aucun temps d'arrêt non planifié lié à l'infrastructure des serveurs IBM Power sur plusieurs générations de systèmes depuis qu'il a transféré ses applications et bases de données SAP sur IBM Power8. De même, l’accent mis sur la facilité de maintenance Résultats en une plateforme matérielle extrêmement stable qui permet une gestion normalisée des systèmes. Les serveurs IBM Power offrent également un chiffrement transparent de la mémoire accéléré matériellement grâce à la cryptographie quantique sécurisée pour protéger encore plus efficacement les données de l’entreprise contre les menaces d’aujourd’hui et de demain. « Sur nos serveurs IBM Power, toutes les opérations de maintenance peuvent être effectuées sans temps d’arrêt pour les applications et les utilisateurs », ajoute Karsten Hespelt. « La fonctionnalité Live Partition Mobility d'IBM PowerVM® Enterprise Edition est la base qui permet de fournir des solutions avec un temps d'arrêt planifié presque nul. Sur d’autres plateformes, nous avons besoin de délais de maintenance plus longs et de temps d’arrêt planifiés quatre fois plus importants, simplement pour garantir le bon fonctionnement des opérations. »

Jörg Engel conclut : « Nous travaillons avec IBM et SVA depuis plus de 15 ans. Tout au long de cette période, SVA a démontré à maintes reprises sa connaissance approfondie des solutions IBM et SAP. Les experts de SVA et IBM ont préparé cette mise à niveau de manière professionnelle afin de faciliter une modernisation fluide et de minimiser les risques commerciaux. Ensemble, nous avons mené à bien la dernière mise à niveau de l'infrastructure, garantissant la disponibilité et les performances tout en offrant une nouvelle flexibilité et une nouvelle capacité pour l'avenir. Nous pouvons désormais adopter de nouvelles solutions SAP plus rapidement et utiliser les dernières fonctionnalités et améliorations, ce qui pérennise notre environnement SAP et améliore la préparation de notre entreprise au cloud. »