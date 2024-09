Pour remédier à ces contraintes, la station a mis en place le réseau de radars d'alerte précoce WAAY 31 Storm Tracker, l'un des plus grands réseaux de radars privés des États-Unis. En combinant les données radar exclusives de la station avec les données du NWS, WAAY-TV élimine les failles dans la couverture et obtient des informations météorologiques précises et en temps réelles dans le nord de l'Alabama et dans le Mississippi, le Tennessee et la Géorgie.

Le réseau comprend trois radars Doppler du partenaire commercial d'IBM Enterprise Electronics Corporation (EEC), l'un des principaux fabricants mondiaux de radars météorologiques de précision. Les données radar du réseau s'intègrent également de manière transparente avec Max Storm et d'autres solutions de l'écosystème Max de The Weather Company, une entreprise d'IBM.

Qu'il pleuve ou qu'il vente, les météorologues de WAAY-TV peuvent désormais fournir aux téléspectateurs des informations météorologiques uniques, y compris des alertes exclusives bien avant l'approche des tempêtes. En fournissant des prévisions à l'antenne et en les diffusant également sur des appareils mobiles et sur le web, ils peuvent non seulement sauver des vies, mais aussi attirer de nouveaux téléspectateurs, y compris des personnes qui ont tendance à se fier à des applications météorologiques tierces.

Les météorologues de WAAY-TV et les ingénieurs d'EEC ont conçu le réseau radar d'alerte précoce WAAY 31 Storm Tracker en se basant sur des mois d'étude des trajectoires historiques des tornades et de cartographie des faisceaux radar. Après leurs recherches, ils ont conclu que si la station installait un seul radar situé au centre, la couverture serait obstruée dans certaines zones par le relief. Finalement, ils ont décidé d'utiliser trois radars compacts situés à des endroits stratégiques et dont la couverture se chevauche.

La station a collaboré avec EEC pour hisser une unité EEC Ranger X-Band à courte portée sur le toit d'une banque à Decatur. Elle a également installé deux unités EEC Maverick X-Band à plus longue portée sur des châteaux d'eau, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, à Muscle Shoals (à l'ouest) et à Guntersville (à l'est).

De plus, la technologie avancée de l'EEC, à double polarité, fournit des images d'une résolution de 16 mètres, soit environ 10 fois plus que les images du NWS. Grâce à une couverture plus détaillée et se chevauchant, les météorologues peuvent observer les mouvements de basse altitude, tels que les tornades à petite échelle, les microrafales et les vents en ligne droite.

L'EEC et les spécialistes de The Weather Company ont aidé à intégrer le réseau de radars dans la solution Max Storm, qui permet aux météorologues de créer des visualisations radar uniques à haute résolution, plus performantes que celles créées à partir des seules données radar du NWS. En outre, les météorologues peuvent zoomer sur les zones susceptibles de présenter de fortes crues soudaines, des pluies et de la grêle. Plus important encore, les météorologues peuvent se concentrer sur les informations relatives à la vitesse indiquant les tempêtes en rotation, définissant ainsi les emplacements spécifiques des tornades et leur mouvement jusqu'au niveau de la rue. Ils peuvent également schématiser en détail les trajectoires prévues des tempêtes.

En outre, les météorologues peuvent rapidement distribuer des radars et des images météorologiques sur différentes plateformes grâce à la solution Max Engage with Watson. Avec la solution Max Connect, ils peuvent facilement contrôler toutes ces fonctions à l'antenne ou hors antenne à l'aide d'un appareil iPad d'Apple.