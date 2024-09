Lorsque le Dr K. Joshi et son équipe de recherche ont commencé à étudier des moyens d’analyser des données de santé hautement réglementées et chiffrées, l’une des principales questions tournait autour du chiffrement. « Vous devez comprendre et prendre des décisions rapidement dans le domaine de la santé, mais si vous commencez à déchiffrer les énormes volumes de données concernés, il vous faudra des jours pour les déchiffrer, explique le Dr K. Joshi. Alors, comment préserver le chiffrement des données tout en laissant les algorithmes et les mécanismes de contrôle d’accès fonctionner ? En effet, vouloir interroger une énorme quantité de données chiffrées sans déchiffrement, voilà un cauchemar informatique. »

En développant de nouvelles approches à l’aide du chiffrement et du raisonnement sémantique, l’équipe de recherche du Dr K. Joshi a pu prendre de petits instantanés des données et déchiffrer de petites sections pour en extraire les informations nécessaires, sans perdre du temps à déchiffrer. « Nous tentons d’innover en utilisant des approches de l’IA et l’apprentissage profond pour accéder aux informations sans déchiffrer les données », explique le Dr K. Joshi.

En utilisant l’outil IBM Cloud for Education pour affiner cette stratégie, l’équipe de l’UMBC a récemment publié deux articles importants de recherche sur ce sujet, notamment « A Semantically Rich Knowledge Graph to Automate HIPAA Regulations for Cloud Health IT Services » (Un graphe de connaissances sémantiquement riche pour automatiser les réglementations HIPAA pour les services informatiques d’intégrité du cloud) pour la conférence Big Data Security 2022, et « Delegated Access Control using Attribute-Based Encryption » (Contrôle d’accès délégué à l’aide du chiffrement par attribut) , parrainé par l’Office of Naval Research.

« Nos approches de raisonnement sémantique et de chiffrement ont été très bien reçues par la communauté de recherche, explique le Dr K. Joshi. Les entreprises ont des politiques et les organisations ont des règles sur la façon dont les données doivent être chiffrées et envoyées sur Internet. Ces règles ne peuvent pas être automatisées maintenant et notre objectif est d’automatiser ces politiques. »

Elle poursuit : « Le cloud est une excellente solution pour ces tâches, car il est disponible à tout moment. Tout le monde peut le partager facilement. Étant donné l’importance des exigences de calcul pour notre recherche, le cloud sera très important dans notre travail. La communauté de recherche est enthousiaste à cette idée, ainsi que la communauté médicale avec laquelle nous collaborons. »