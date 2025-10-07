L’université d’Auckland fait appel à ses étudiants pour développer des solutions agentiques
Les chercheurs de l’Université d’Auckland, Waipapa Taumata Rau, un établissement d’enseignement de premier plan en Nouvelle-Zélande, sont depuis longtemps confrontés à la complexité des exigences financières, éthiques et réglementaires liées à la recherche.
Avant d’entamer un projet de recherche, les chercheurs envoient généralement plusieurs demandes de subventions aux organismes de financement nationaux et internationaux, chacun ayant ses propres exigences en matière d’éligibilité, ses propres formulaires de demande et critères d’évaluation. Une fois le financement obtenu, les chercheurs doivent obtenir l’approbation des comités d’éthique nationaux ou institutionnels pour toute étude réalisée sur des animaux ou des humains. Les chercheurs doivent également demander une autorisation d’exportation auprès du gouvernement néo-zélandais, s’ils transmettent à leurs collaborateurs étrangers des données ou des technologies soumises à contrôle. Source de frustration et de retards, toutes ces exigences réduisent considérablement le temps disponible pour la recherche.
Pour tenter d’éviter ces retards frustrants, l’Université a organisé avec IBM un hackathon pour ses étudiants en Master IA. L’initiative a été pilotée par un spécialiste IBM en matière d’IA et d’IA générative et le Dr. Thomas Lacombe, directeur du programme Master en Intelligence artificielle (MAI) de l’université. Ensemble, ils ont élaboré le cadre du hackathon autour du processus de demande de recherche, avec des cas d’utilisation fournis par Nick Kearns du bureau Recherche et innovation de l’université. Pour aider les étudiants, IBM leur a mis à disposition ses plateformes technologiques, IBM® watsonx.ai et IBM watsonx Assistant, ainsi que des données structurées pour les critères d’évaluation du hackathon, le mentorat et le savoir-faire technique, complétées par IBM Business Partner ElementX.
Grâce à IBM watsonx.ai, les équipes d’étudiants concurrentes se sont penchées sur la création d’agents alimentés par l’IA pour rationaliser les processus de demande et d’examen de subventions, d’approbation éthique et d’autorisation d’exportation. En associant données provenant de documents accessibles au public et apprentissage few-shot pour s’aligner sur les attentes des examinateurs, les solutions de preuve de concept des étudiants ont fourni aux chercheurs un feedback contextuel pertinent pour améliorer leurs demandes et répondre aux exigences des financeurs, de l’Université et de l’État.
Les solutions de preuve de concept développées par les étudiants ont démontré la valeur et la faisabilité des solutions d’IA agentique pour l’administration de la recherche, ainsi que leur potentiel à faire gagner du temps aux chercheurs. L’agent IA a transmis 95 % des exemples d’applications testés au comité compétent et a détecté 85 % des erreurs connues au cours du processus de demande.
À l’issue du hackathon, l’université et IBM ont poursuivi leur collaboration pour développer des solutions agentiques pour l’administration de la recherche. Hébergées sur IBM Cloud, les solutions reposant sur IBM watsonx fonctionnent à faible coût, ce qui en fait des outils à la demande évolutifs pour l’Université.
Fondée en 1883, l’Université d’Auckland, la plus grande de Nouvelle-Zélande, accueille quelque 40 000 étudiants. L’établissement est réputé pour son excellence en matière de recherche et son engagement en faveur de l’innovation. En effet, il propose un large éventail de programmes dans diverses disciplines, allant du premier au troisième cycle.
ElementX est une entreprise technologique spécialisée dans le développement de solutions avancées d’IA et de machine learning. La société crée des produits innovants, qui associent automatisation intelligente et informations axées sur les données pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité. ElementX collabore étroitement avec ses clients pour leur proposer des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques, et s’appuie sur des technologies de pointe pour résoudre des défis complexes et favoriser la transformation numérique. Son savoir-faire couvre divers secteurs et garantit des résultats évolutifs et probants.
