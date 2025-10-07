Pour tenter d’éviter ces retards frustrants, l’Université a organisé avec IBM un hackathon pour ses étudiants en Master IA. L’initiative a été pilotée par un spécialiste IBM en matière d’IA et d’IA générative et le Dr. Thomas Lacombe, directeur du programme Master en Intelligence artificielle (MAI) de l’université. Ensemble, ils ont élaboré le cadre du hackathon autour du processus de demande de recherche, avec des cas d’utilisation fournis par Nick Kearns du bureau Recherche et innovation de l’université. Pour aider les étudiants, IBM leur a mis à disposition ses plateformes technologiques, IBM® watsonx.ai et IBM watsonx Assistant, ainsi que des données structurées pour les critères d’évaluation du hackathon, le mentorat et le savoir-faire technique, complétées par IBM Business Partner ElementX.

Grâce à IBM watsonx.ai, les équipes d’étudiants concurrentes se sont penchées sur la création d’agents alimentés par l’IA pour rationaliser les processus de demande et d’examen de subventions, d’approbation éthique et d’autorisation d’exportation. En associant données provenant de documents accessibles au public et apprentissage few-shot pour s’aligner sur les attentes des examinateurs, les solutions de preuve de concept des étudiants ont fourni aux chercheurs un feedback contextuel pertinent pour améliorer leurs demandes et répondre aux exigences des financeurs, de l’Université et de l’État.