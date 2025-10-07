Réduire le fardeau administratif de la recherche grâce à l’IA

L’université d’Auckland fait appel à ses étudiants pour développer des solutions agentiques

La complexité des exigences financières, éthiques et réglementaires laisse moins de temps pour la recherche

Les chercheurs de l’Université d’Auckland, Waipapa Taumata Rau, un établissement d’enseignement de premier plan en Nouvelle-Zélande, sont depuis longtemps confrontés à la complexité des exigences financières, éthiques et réglementaires liées à la recherche.

Avant d’entamer un projet de recherche, les chercheurs envoient généralement plusieurs demandes de subventions aux organismes de financement nationaux et internationaux, chacun ayant ses propres exigences en matière d’éligibilité, ses propres formulaires de demande et critères d’évaluation. Une fois le financement obtenu, les chercheurs doivent obtenir l’approbation des comités d’éthique nationaux ou institutionnels pour toute étude réalisée sur des animaux ou des humains. Les chercheurs doivent également demander une autorisation d’exportation auprès du gouvernement néo-zélandais, s’ils transmettent à leurs collaborateurs étrangers des données ou des technologies soumises à contrôle. Source de frustration et de retards, toutes ces exigences réduisent considérablement le temps disponible pour la recherche.
95 % taux de réussite dans l’acheminement des applications d’essai vers le comité compétent 85 % précision dans la détection des types d’erreur connus dans les exemples d’applications
C’est ce que les étudiants en Master IA feront dans la vraie vie : collaborer avec leurs collègues pour tirer le meilleur parti des outils d’IA disponibles et résoudre des problèmes réels. Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu.
Dr. Thomas Lacombe Directeur du programme MAI Université d'Auckland
L’IA simplifie les processus de demande et d’examen

Pour tenter d’éviter ces retards frustrants, l’Université a organisé avec IBM un hackathon pour ses étudiants en Master IA. L’initiative a été pilotée par un spécialiste IBM en matière d’IA et d’IA générative et le Dr. Thomas Lacombe, directeur du programme Master en Intelligence artificielle (MAI) de l’université. Ensemble, ils ont élaboré le cadre du hackathon autour du processus de demande de recherche, avec des cas d’utilisation fournis par Nick Kearns du bureau Recherche et innovation de l’université. Pour aider les étudiants, IBM leur a mis à disposition ses plateformes technologiques, IBM® watsonx.ai et IBM watsonx Assistant, ainsi que des données structurées pour les critères d’évaluation du hackathon, le mentorat et le savoir-faire technique, complétées par IBM Business Partner ElementX.

Grâce à IBM watsonx.ai, les équipes d’étudiants concurrentes se sont penchées sur la création d’agents alimentés par l’IA pour rationaliser les processus de demande et d’examen de subventions, d’approbation éthique et d’autorisation d’exportation. En associant données provenant de documents accessibles au public et apprentissage few-shot pour s’aligner sur les attentes des examinateurs, les solutions de preuve de concept des étudiants ont fourni aux chercheurs un feedback contextuel pertinent pour améliorer leurs demandes et répondre aux exigences des financeurs, de l’Université et de l’État.
Nous sommes ravis d’avoir pu collaborer avec l’équipe du Master en Intelligence artificielle et IBM sur ce hackathon. C’était formidable de voir les solutions sécurisées et évolutives proposées par les étudiants.
Nick Kearns Bureau Recherche et innovation Université d'Auckland
D’une preuve de concept vers des solutions évolutives

Les solutions de preuve de concept développées par les étudiants ont démontré la valeur et la faisabilité des solutions d’IA agentique pour l’administration de la recherche, ainsi que leur potentiel à faire gagner du temps aux chercheurs. L’agent IA a transmis 95 % des exemples d’applications testés au comité compétent et a détecté 85 % des erreurs connues au cours du processus de demande.

À l’issue du hackathon, l’université et IBM ont poursuivi leur collaboration pour développer des solutions agentiques pour l’administration de la recherche. Hébergées sur IBM Cloud, les solutions reposant sur IBM watsonx fonctionnent à faible coût, ce qui en fait des outils à la demande évolutifs pour l’Université.
À propos de l’Université d’Auckland

Fondée en 1883, l’Université d’Auckland, la plus grande de Nouvelle-Zélande, accueille quelque 40 000 étudiants. L’établissement est réputé pour son excellence en matière de recherche et son engagement en faveur de l’innovation. En effet, il propose un large éventail de programmes dans diverses disciplines, allant du premier au troisième cycle.

 
À propos d'ElementX

ElementX  est une entreprise technologique spécialisée dans le développement de solutions avancées d’IA et de machine learning. La société crée des produits innovants, qui associent automatisation intelligente et informations axées sur les données pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité. ElementX collabore étroitement avec ses clients pour leur proposer des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques, et s’appuie sur des technologies de pointe pour résoudre des défis complexes et favoriser la transformation numérique. Son savoir-faire couvre divers secteurs et garantit des résultats évolutifs et probants.

 Composants de la solution IBM Cloud IBM watsonx.ai IBM watsonx Assistant
