Trade Works a développé une plateforme de trading innovante permettant de réduire à la fois les coûts et les délais grâce au partage des systèmes FX/CFD.
Trade Works conçoit et développe des systèmes de transactions en ligne pour les institutions financières, ainsi que des plateformes de commerce électronique. En s’appuyant sur le développement de progiciels internes, des services cloud et des infrastructures d’authentification multifacteur, l’entreprise soutient depuis de nombreuses années la stabilité des systèmes et la fluidité des transactions financières, en proposant des services intégrés allant de la conception à la maintenance et à l’exploitation.
Dans le domaine des systèmes de transactions financières, pilier de l’activité de Trade Works, les institutions financières sont confrontées depuis longtemps à plusieurs défis structurels. Les systèmes FX/CFD étaient traditionnellement développés et déployés individuellement par chaque établissement, ce qui entraînait inévitablement des cycles de développement plus longs et des coûts plus élevés. À cela s’ajoutaient les coûts de modernisation liés à l’évolution des attentes des investisseurs et aux exigences réglementaires, augmentant la charge financière globale sur l’architecture des systèmes. Ces contraintes réduisaient la compétitivité des institutions financières, freinaient l’acquisition de nouveaux investisseurs et compliquaient l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché FX/CFD.
Il devenait donc essentiel pour les institutions financières d’améliorer l’expérience investisseur et d’élargir leurs services au moyen de solutions intégrées, capables de lever ces freins et d’encourager une adoption plus large.
Pour répondre à ces enjeux, Trade Works a fait le choix d’un modèle de service FX/CFD en mode application service provider (ASP). L’entreprise s’est appuyée sur IBM Power/IBM i, reconnu pour sa haute disponibilité et ses performances, afin de poser des fondations robustes.
En combinant son expertise éprouvée en technologies avancées et en sécurité sur les plateformes cloud, ainsi qu’une approche UI/UX centrée sur l’utilisabilité, Trade Works a engagé le développement d’un nouveau service ASP avec des équipes disposant d’une solide expérience des systèmes de transactions financières.
« Pour construire un système financier critique, la stabilité et la fiabilité sont essentielles. C’est particulièrement vrai dans le trading FX/CFD, où une forte capacité de traitement est indispensable pour gérer en temps réel de très grands volumes de transactions. Par ailleurs, le renforcement de la sécurité, devenu un enjeu majeur ces dernières années, constituait également un point clé. Nous avons choisi IBM Power/IBM i comme plateforme optimale pour répondre à l’ensemble de ces exigences », explique Kazuyuki Nakahara, Executive Officer, Solutions Division.
Cette initiative a abouti au lancement de TradePower FX/CFD, un service ASP mutualisé innovant destiné aux institutions financières. En plus des économies réalisées grâce à l’évolutivité d’un service partagé, Trade Works est parvenu à réduire de manière significative les barrières financières à l’entrée.
TradePower FX/CFD a été déployé pour le service de trading sur marge de devises GMO Aozora FX, proposé par GMO Aozora Net Bank. La banque a démarré l’exploitation en production le 10 août 2025 et poursuit depuis l’évolution de ses services FX/CFD.
À partir de ce premier déploiement chez GMO Aozora Net Bank, Trade Works prévoit d’étendre son activité sur le marché FX/CFD et de proposer cette plateforme à un nombre croissant d’institutions financières.
Afin d’améliorer la satisfaction client et de contribuer au développement des établissements financiers, l’entreprise continuera d’enrichir les fonctionnalités du service, notamment via des capacités de gestion des risques et de trading automatisé fondées sur l’IA. Elle accompagnera également la transformation numérique des institutions financières, dans la perspective d’une expansion vers les marchés internationaux.
Trade Works Co., Ltd. (cotée au Tokyo Stock Exchange STD 3997, Minato-ku, Tokyo ; président : Masakatsu Saito) est une entreprise de fintech spécialisée dans la conception et le développement de systèmes de transactions en ligne destinés aux institutions financières. L’entreprise assure un haut niveau de fiabilité et de sécurité sur des plateformes cloud, avec une expertise reconnue en design UI/UX et une attention particulière portée à l’utilisabilité. Forte d’équipes disposant d’une solide expérience dans le secteur IT, Trade Works se distingue par sa capacité à soutenir l’évolution des services financiers de demain. En parallèle de son infrastructure de système de bourse de nouvelle génération, l’entreprise ambitionne également de se développer à l’international en s’appuyant sur des services de progiciels métiers, l’IA générative et d’autres technologies avancées.
Hautement évolutive et fiable, cette famille de serveurs hautes performances est conçue pour répondre aux exigences des environnements métier.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM et le logo IBM sont des marques d’IBM Corp. déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale et peuvent être modifiées sans préavis par IBM. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions où IBM est présent.
Les exemples cités ou décrits illustrent l’utilisation que certains clients font des produits IBM et précisent les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les chiffres réels en termes de coûts environnementaux et de performance peuvent varier d’un client à l’autre en fonction de la configuration et des conditions de fonctionnement.