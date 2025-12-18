Trade Works conçoit et développe des systèmes de transactions en ligne pour les institutions financières, ainsi que des plateformes de commerce électronique. En s’appuyant sur le développement de progiciels internes, des services cloud et des infrastructures d’authentification multifacteur, l’entreprise soutient depuis de nombreuses années la stabilité des systèmes et la fluidité des transactions financières, en proposant des services intégrés allant de la conception à la maintenance et à l’exploitation.

Dans le domaine des systèmes de transactions financières, pilier de l’activité de Trade Works, les institutions financières sont confrontées depuis longtemps à plusieurs défis structurels. Les systèmes FX/CFD étaient traditionnellement développés et déployés individuellement par chaque établissement, ce qui entraînait inévitablement des cycles de développement plus longs et des coûts plus élevés. À cela s’ajoutaient les coûts de modernisation liés à l’évolution des attentes des investisseurs et aux exigences réglementaires, augmentant la charge financière globale sur l’architecture des systèmes. Ces contraintes réduisaient la compétitivité des institutions financières, freinaient l’acquisition de nouveaux investisseurs et compliquaient l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché FX/CFD.

Il devenait donc essentiel pour les institutions financières d’améliorer l’expérience investisseur et d’élargir leurs services au moyen de solutions intégrées, capables de lever ces freins et d’encourager une adoption plus large.