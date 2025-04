Tohoku Electric Power Network

L’objectif ultime du réseau TEPCO était de pouvoir vérifier sur une seule carte toutes les informations relatives aux installations, aux arbres, aux dommages subis par les installations et aux endroits où des coupures de courant et des impacts de foudre se sont produits. Dans un premier temps, ils ont cherché à centraliser les informations sur les installations et les arbres sur une carte à l’aide d’un système de gestion de l’abattage des arbres. Pour concrétiser leur projet, ils ont sollicité des entreprises spécialisées dans l’intégration de systèmes, et ont finalement opté pour la proposition d’IBM, qui consistait à déployer le système sur une plateforme intégrant Salesforce, l’outil de gestion des informations clients, et ArcGIS, le logiciel de gestion des informations géographiques. La proposition consistait à intégrer par étapes les opérations et les données relatives à la distribution d’électricité et à améliorer continuellement les opérations de manière à ce que tout puisse être géré de manière centralisée sur des cartes ArcGIS. Salesforce devait permettre un développement low code sur une courte période, et les modifications et ajouts aux fonctions pourraient être apportés de manière rapide et flexible. Avec l’aide d’IBM, l’entreprise a rapidement créé des exemples d’écrans et les a présentés aux employés en charge des différents sites.