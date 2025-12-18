Anshin Life s’appuie sur IBM watsonx.ai pour classer et analyser les retours clients, renforçant ainsi sa compréhension des attentes et optimisant ses processus opérationnels.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (ci-après « Anshin Life ») œuvre depuis plusieurs années à l’exploitation des retours clients afin d’améliorer ses opérations et la qualité de service, dans une logique pleinement orientée client.
L’entreprise reçoit jusqu’à 18 000 retours par an via ses différents points de contact, notamment les appels téléphoniques, les canaux en ligne et les enquêtes. Jusqu’à récemment, l’analyse et la classification de ces données non structurées étaient réalisées manuellement, un avis à la fois. Outre le temps considérable requis, ce mode de traitement reposait sur des jugements humains, entraînant des incohérences de classification et limitant l’exploitation rapide des retours clients dans les opérations.
L’utilisation d’IA non générative avait été envisagée par le passé. Toutefois, les approches de machine learning traditionnelles rendaient difficile le maintien du niveau de précision attendu, en raison des efforts nécessaires pour constituer des jeux de données d’entraînement volumineux et procéder aux réentraînements.
Pour répondre à ces enjeux, Anshin Life a engagé une démarche de co-création avec IBM Client Engineering afin de développer un modèle de classification et d’analyse reposant sur IBM watsonx.ai.. Le projet a progressé grâce à une collaboration étroite entre les équipes métier et IT, chacune apportant son expertise. Le métier se chargeait de la définition des besoins et des tests utilisateurs, tandis que l’IT pilotait la gestion de projet et la conception de l’architecture. IBM a, pour sa part, formulé des propositions de mise en œuvre et apporté son expertise en matière d’IA générative. Un développement agile, structuré autour de cycles hebdomadaires, a permis d’avancer rapidement et avec efficacité.
Lors de la première phase, centrée sur l’efficacité opérationnelle, les retours clients issus des appels et d’autres canaux ont été capturés par l’IA générative et classés selon une quarantaine de codes standard du secteur. La seconde phase, dédiée à l’analyse avancée, a permis d’extraire des mots-clés stratégiques définis par l’entreprise sous forme de hashtags et de réaliser des analyses de clusters, rendant exploitable un volume de données textuelles jusqu’alors difficile à analyser.
En termes de précision, la combinaison des technologies de traitement du langage naturel de watsonx.ai et de génération augmentée de récupération (RAG) a permis d’atteindre un haut niveau de fiabilité tout en conservant une grande flexibilité. Fonctionnant dans le cloud, watsonx.ai a également permis de traiter les données personnelles dans un cadre sécurisé.
Le bon déroulement du projet a été soutenu par le modèle d’« application owner », qui a facilité la collaboration entre le métier et l’IT pour identifier les fonctionnalités nécessaires et allouer les ressources adéquates, en progressant d’une PoC (preuve de concept) vers un déploiement à plus grande échelle. Enfin, l’adoption d’une approche pragmatique, c’est-à-dire viser d’abord un taux de précision de 70–80 % plutôt que la perfection immédiate, a dynamisé les équipes et favorisé une progression rapide et agile.
Koji Imakiire, responsable du projet au sein du Digital Support Group du département de la planification IT d’Anshin Life, explique comment il a facilité cette progression : « Il est essentiel de bien calibrer les attentes autour de l’IA générative, afin d’éviter aussi bien sa sous-estimation que l’illusion d’un outil universel capable de tout faire. Pour cela, l’implication des équipes utilisatrices à chaque étape a été déterminante. En validant régulièrement des solutions opérationnelles dans le cadre de cycles agiles hebdomadaires, nous avons pu améliorer le système de manière continue. »
L’adoption de l’IA générative a permis des améliorations concrètes dans quatre domaines clés : l’efficacité opérationnelle, la standardisation de la classification, l’exploitation des données et la maintenance.
M. Imakiire précise : « Cette initiative a renforcé la dynamique autour de l’utilisation de l’IA générative au sein d’Anshin Life. » À la suite de cette mise en œuvre, l’entreprise a réévalué d’autres processus afin de poursuivre l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Lors de la phase d’analyse de la PoC, plus de 200 types de codes avaient été utilisés. Après le passage en exploitation, l’équipe a envisagé de rationaliser les opérations en s’en affranchissant. « Avant l’IA générative, la classification mobilisait tellement de temps que nous ne pouvions pas réfléchir à l’efficacité globale. Aujourd’hui, nous disposons de la latitude nécessaire pour revoir d’autres processus existants », conclut M. Imakiire.
Koji Yamamoto, directeur d’Anshin Life, ajoute : « Nous identifions désormais des tendances dans les retours clients qui passaient auparavant inaperçues. À l’avenir, nous pourrons formuler des hypothèses à partir de ces enseignements et mettre en œuvre des actions encore plus efficaces. »
À l’avenir, Anshin Life prévoit d’étendre ce système à d’autres départements et de continuer à innover en testant le potentiel de l’IA générative dans de nouveaux domaines.
L’entreprise met en place un dispositif capable d’analyser rapidement des besoins clients de plus en plus diversifiés grâce à l’IA générative, afin de les intégrer de manière agile dans ses stratégies métier. En transposant ces résultats en environnement de production, Anshin Life ambitionne de créer de nouvelles sources de valeur dans le secteur de l’assurance, en renforçant ses pratiques orientées client. L’entreprise prévoit également d’élargir son support client, ses produits et ses services, en démontrant la valeur du travail humain augmentée par une IA pleinement opérationnelle.
Membre du groupe Tokio Marine, Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance accompagne ses clients vers la tranquillité d’esprit grâce à l’assurance vie. Plaçant la confiance client au cœur de ses activités, l’entreprise contribue au développement d’une société prospère et équilibrée par le biais de l’assurance-vie, ainsi qu’à une économie robuste.
De l’amélioration de l’efficacité des interactions clients à la réduction de la charge de travail, IBM watsonx.ai permet d’intégrer l’IA aux usages quotidiens grâce à watsonx.ai, un studio de développement d’IA intégré, simple et évolutif.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM est une marque d’IBM Corp. enregistrée dans de nombreux pays. Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale et peuvent être modifiées sans préavis par IBM. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays où IBM est présent.
Toutes les études de cas citées ou décrites sont présentées à titre illustratif et reflètent la manière dont certains clients ont utilisé les produits IBM, ainsi que les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les chiffres réels en termes de coûts environnementaux et de performance peuvent varier d’un client à l’autre en fonction de la configuration et des conditions de fonctionnement.