Pour répondre à ces enjeux, Anshin Life a engagé une démarche de co-création avec IBM Client Engineering afin de développer un modèle de classification et d’analyse reposant sur IBM watsonx.ai.. Le projet a progressé grâce à une collaboration étroite entre les équipes métier et IT, chacune apportant son expertise. Le métier se chargeait de la définition des besoins et des tests utilisateurs, tandis que l’IT pilotait la gestion de projet et la conception de l’architecture. IBM a, pour sa part, formulé des propositions de mise en œuvre et apporté son expertise en matière d’IA générative. Un développement agile, structuré autour de cycles hebdomadaires, a permis d’avancer rapidement et avec efficacité.

Lors de la première phase, centrée sur l’efficacité opérationnelle, les retours clients issus des appels et d’autres canaux ont été capturés par l’IA générative et classés selon une quarantaine de codes standard du secteur. La seconde phase, dédiée à l’analyse avancée, a permis d’extraire des mots-clés stratégiques définis par l’entreprise sous forme de hashtags et de réaliser des analyses de clusters, rendant exploitable un volume de données textuelles jusqu’alors difficile à analyser.

En termes de précision, la combinaison des technologies de traitement du langage naturel de watsonx.ai et de génération augmentée de récupération (RAG) a permis d’atteindre un haut niveau de fiabilité tout en conservant une grande flexibilité. Fonctionnant dans le cloud, watsonx.ai a également permis de traiter les données personnelles dans un cadre sécurisé.

Le bon déroulement du projet a été soutenu par le modèle d’« application owner », qui a facilité la collaboration entre le métier et l’IT pour identifier les fonctionnalités nécessaires et allouer les ressources adéquates, en progressant d’une PoC (preuve de concept) vers un déploiement à plus grande échelle. Enfin, l’adoption d’une approche pragmatique, c’est-à-dire viser d’abord un taux de précision de 70–80 % plutôt que la perfection immédiate, a dynamisé les équipes et favorisé une progression rapide et agile.

Koji Imakiire, responsable du projet au sein du Digital Support Group du département de la planification IT d’Anshin Life, explique comment il a facilité cette progression : « Il est essentiel de bien calibrer les attentes autour de l’IA générative, afin d’éviter aussi bien sa sous-estimation que l’illusion d’un outil universel capable de tout faire. Pour cela, l’implication des équipes utilisatrices à chaque étape a été déterminante. En validant régulièrement des solutions opérationnelles dans le cadre de cycles agiles hebdomadaires, nous avons pu améliorer le système de manière continue. »