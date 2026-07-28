Accélérer la transformation portée par l’IA en toute confiance

La Taiwan Business Bank s’est associée à IBM pour moderniser sa fondation bancaire numérique et créer un cadre évolutif pour les innovations futures. S’appuyant sur une relation de longue date, la banque a tiré parti des technologies et de l’expertise IBM pour améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la résilience et soutenir une adoption responsable de l’IA.

La transformation a inclus la modernisation de l’infrastructure bancaire centrale, permettant la synchronisation en temps réel des données critiques entre les plateformes et améliorant considérablement l’accès aux informations clients. TBB a également déployé des capacités de sauvegarde basées sur IBM Cloud afin de renforcer la reprise après sinistre et de répondre aux exigences réglementaires en matière de résilience opérationnelle.

Alors que l’adoption de l’IA s’accélérait, la banque a mis en place un cadre de gouvernance de l’IA à l’échelle de l’entreprise pour aider à développer l’IA de manière responsable dans l’ensemble de l’organisation. Grâce à IBM watsonx.ai, watsonx.data et watsonx.governance, la banque a renforcé le cycle de vie de l’IA, de la préparation de données fiables et du développement de modèles d’IA à la gouvernance, à la conformité et à la supervision. Cet accès amélioré à des données clients fiables a créé une base plus solide pour une prise de décision plus rapide, un service plus réactif et de futurs cas d’utilisation de l’IA régis par le cadre d’IA à l’échelle de l’entreprise de la banque.Tout au long de la mise en œuvre, IBM Expert Labs a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de TBB pour valider les cas d’utilisation, mettre en place des contrôles de gouvernance et soutenir l’adoption réussie de la plateforme.

Pour soutenir l’innovation à long terme, la banque a également adopté les cadres ESSO et ACP d’IBM, offrant un accès prévisible aux logiciels, à l’expertise technique et aux technologies émergentes tout en simplifiant l’approvisionnement et la planification opérationnelle.