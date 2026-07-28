Accélérer la transformation portée par l’IA en toute confiance

Taiwan Business Bank modernise ses opérations, renforce la résilience et établit une gouvernance de confiance en matière d’IA.
Depuis plus d’un siècle, Taiwan Business Bank (TBB) contribue à dynamiser l’économie taïwanaise en servant les petites et moyennes entreprises. Mais à mesure que les attentes des clients évoluaient et que l’adoption de la banque numérique s’accélérait, la banque faisait face à un défi croissant : comment une institution financière peut-elle innover plus rapidement tout en maintenant la stabilité, la sécurité et la conformité requises dans un secteur hautement réglementé ?
La pression s’est intensifiée pendant la pandémie, le nombre de clients actifs ayant augmenté de manière significative, les volumes de transactions ayant augmenté de plus de 50 % et l’activité de paiement mobile ayant bondi. Parallèlement, les régulateurs ont introduit de nouvelles exigences concernant la résilience opérationnelle, la préparation au cloud et la gouvernance de l’IA. Pour suivre le rythme, TBB devait moderniser les systèmes bancaires critiques, améliorer l’accès aux informations clients et renforcer les capacités de reprise après sinistre, tout en construisant une base fiable pour une adoption responsable de l’IA. Sans transformation, la banque risquait de ralentir l’innovation, d’accroître la complexité opérationnelle et de limiter sa capacité à offrir des expériences numériques fluides aux clients.
La Taiwan Business Bank s’est associée à IBM pour moderniser sa fondation bancaire numérique et créer un cadre évolutif pour les innovations futures. S’appuyant sur une relation de longue date, la banque a tiré parti des technologies et de l’expertise IBM pour améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la résilience et soutenir une adoption responsable de l’IA.
La transformation a inclus la modernisation de l’infrastructure bancaire centrale, permettant la synchronisation en temps réel des données critiques entre les plateformes et améliorant considérablement l’accès aux informations clients. TBB a également déployé des capacités de sauvegarde basées sur IBM Cloud afin de renforcer la reprise après sinistre et de répondre aux exigences réglementaires en matière de résilience opérationnelle.
Alors que l’adoption de l’IA s’accélérait, la banque a mis en place un cadre de gouvernance de l’IA à l’échelle de l’entreprise pour aider à développer l’IA de manière responsable dans l’ensemble de l’organisation. Grâce à IBM watsonx.ai, watsonx.data et watsonx.governance, la banque a renforcé le cycle de vie de l’IA, de la préparation de données fiables et du développement de modèles d’IA à la gouvernance, à la conformité et à la supervision. Cet accès amélioré à des données clients fiables a créé une base plus solide pour une prise de décision plus rapide, un service plus réactif et de futurs cas d’utilisation de l’IA régis par le cadre d’IA à l’échelle de l’entreprise de la banque.Tout au long de la mise en œuvre, IBM Expert Labs a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de TBB pour valider les cas d’utilisation, mettre en place des contrôles de gouvernance et soutenir l’adoption réussie de la plateforme.
Pour soutenir l’innovation à long terme, la banque a également adopté les cadres ESSO et ACP d’IBM, offrant un accès prévisible aux logiciels, à l’expertise technique et aux technologies émergentes tout en simplifiant l’approvisionnement et la planification opérationnelle.
Avec IBM, la Taiwan Business Bank a amélioré sa capacité à innover tout en préservant la stabilité et la conformité attendues d’une institution financière de premier plan. L’accès aux données relatives aux contributions des clients, qui nécessitait auparavant une journée complète, peut désormais s’effectuer en quelques secondes, ce qui permet une prise de décision plus rapide et un service client plus réactif.
La banque a renforcé la résilience opérationnelle de ses canaux numériques, atteignant l’objectif attendu de zéro interruption dans les systèmes bancaires de base, les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles et les services de guichets automatiques en 2025. La préparation à la réglementation s’est également améliorée grâce à des capacités de sauvegarde basées sur le cloud qui ont amélioré la reprise après sinistre et la continuité d’activité.
Les améliorations apportées aux processus grâce à l’IA ont permis de réaliser des gains d’efficacité mesurables dans l’ensemble de l’entreprise. Les délais de traitement des demandes de prêt pour le service Enjoy e-Loan ont été réduits de 40 %, l’ouverture d’un compte numérique peut désormais être effectuée en seulement six minutes et la création de contenu marketing est passée de deux à quatre heures à moins d’une minute.
Aujourd’hui, TBB a mis en place une base numérique et d’IA évolutive qui aide l’entreprise à innover plus rapidement, à renforcer la gouvernance et à offrir de meilleures expériences aux clients tout en maintenant la confiance, la résilience et la conformité réglementaire. Alors que la banque poursuit sa transformation, IBM reste un partenaire technologique stratégique, qui soutient sa croissance future grâce à une infrastructure résiliente, à une gouvernance de l’IA et à une innovation continue.
Taiwan Business Bank (TBB) est une institution financière de premier plan dont le siège social est situé à Taïwan et qui a été fondée en 1915. Elle dessert les petites et moyennes entreprises depuis plus d’un siècle et étend ses services aux consommateurs et aux entreprises de Taïwan. TBB fournit une large gamme de services bancaires, de prêt, de paiement et financiers, aidant ses clients à se développer grâce à des solutions financières fiables et à l’innovation numérique.
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Les exemples de clients sont présentés pour illustrer la façon dont ces clients ont utilisé les produits IBM et les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les performances, les coûts, les économies ou d’autres résultats réels dans d’autres contextes d’exploitation peuvent varier.