L’API alimentée par l’IA offre au Comité des douanes d’Ouzbékistan une rapidité, une précision et une conformité accrues
Alors que le commerce mondial s’accélère et se diversifie, les autorités douanières cherchent à moderniser et à faire évoluer leurs processus. Lorsque les employés du Comité des douanes d’Ouzbékistan ont dû faire face à un volume de déclarations de plus en plus important, y compris des descriptions textuelles complexes des marchandises, ce qui nécessitait de longues interprétations et augmentait le risque d’erreur humaine, le Comité a reconnu la nécessité de moderniser ses procédures traditionnelles de traitement des déclarations, très gourmandes en main-d’œuvre.
Conformément aux priorités nationales de modernisation définies dans les décrets présidentiels, le Comité s’est fixé pour mission d’introduire des solutions intelligentes et automatisées au sein de l’administration douanière. Bien que les processus existants étaient fonctionnels, il existait un potentiel significatif d’amélioration de l’efficacité, de la précision et de la qualité de l’identification des risques.
Sous la direction du président du Comité des douanes, A. Yu. Mavlonov, les spécialistes du Comité se sont efforcés de créer un système intelligent capable de classer les marchandises avec précision, libérant ainsi les employés des tâches routinières et leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes.
La mise en œuvre de telles solutions a ouvert de nouvelles possibilités pour l’analyse des données et a amélioré la préparation du système aux défis futurs du commerce mondial.
Avec le soutien des plus hautes autorités, l’équipe a entrepris de mettre en œuvre une transformation à grande échelle.
Pour atteindre ses objectifs de modernisation, le Comité des douanes d’Ouzbékistan s’est associé à des équipes spécialisées d’IBM Expert Labs et d’IBM Client Engineering. Ensemble, ils ont appliqué la méthodologie IBM Enterprise Design Thinking pour analyser les cas d’utilisation de l’IA.
Grâce à l’utilisation d’IBM® watsonx.ai AI Studio, les équipes ont développé conjointement un MVP avec des technologies avancées d’IA générative et de machine learning. Pour garantir un accès et une analyse efficace des données, la solution intègre le magasin de données IBM watsonx.data, dimensionnant des workloads d’IA sur des sources de données distribuées avec des ratios performances/coûts optimaux.
La solution repose sur une API puissante qui utilise le grand modèle de langage (LLM) Llama 3.3 pour extraire des données structurées à partir de champs de texte et classer avec précision les produits. Cette capacité permet d’automatiser les opérations manuelles, assurant un traitement plus rapide, précis et cohérent des déclarations.
La solution s’intègre facilement dans l’infrastructure douanière existante entièrement numérique et possède une interface conviviale, ce qui facilite son adoption par les employés. En intégrant l’évolutivité dans le MVP, la solution pose les bases des futurs cas d’utilisation de l’IA.
Du développement à la mise en œuvre, l’équipe IBM a apporté un soutien pratique, veillant à ce que la solution réponde non seulement aux exigences techniques mais aussi aux objectifs opérationnels, ouvrant la voie à un système d’administration douanière plus intelligent et flexible en Ouzbékistan.
À l’avenir, IBM prévoit d’élargir sa coopération technologique avec le Comité des douanes, en partageant l’expérience internationale de l’application de l’IA, en découvrant des technologies avancées dans le domaine du contrôle et du dédouanement et en améliorant continuellement les solutions pour accroître l’efficacité.
Le nouveau système de dédouanement alimenté par l’IA a entièrement automatisé le traitement des déclarations, réduisant le temps de traitement de 2 à 3 heures à quelques secondes seulement. Rien qu’en 2024, plus de 80 000 déclarations d’une valeur de 5 milliards de dollars ont été effectuées sans la participation des salariés.
Des modules intelligents pour la classification prédictive et le calcul des coûts de transport sont déjà présents dans les opérations industrielles. Ce projet pilote a posé les fondements d’une intégration plus poussée de l’IA à l’aide des LLM et du traitement des données cloud.
Le Comité a réalisé des progrès significatifs, notamment :
Au-delà des avantages opérationnels, la collaboration entre le Comité et IBM est devenue un exemple national d’innovation du secteur public grâce à l’IA et aux technologies évolutives. La réussite de ce projet renforce l’engagement de l’Ouzbékistan en faveur de la transformation numérique et jette les bases d’une adoption plus large de l’IA dans les services publics.
Le Comité des douanes de la République d’Ouzbékistan est un organe gouvernemental responsable de réglementer et de contrôler les activités douanières dans tout le pays. Le Comité est situé à Tachkent et joue un rôle clé dans la simplification du commerce international, en assurant la sécurité des frontières et la conformité douanière pour les entreprises et les particuliers.
Ces dernières années, le Comité des douanes a fait de la numérisation des processus de contrôle et de dédouanement une priorité. Grâce aux initiatives mises en œuvre au cours des trois dernières années, le Comité se classe au premier rang parmi les agences gouvernementales en matière de maturité numérique dans le secteur.
