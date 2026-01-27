Alors que le commerce mondial s’accélère et se diversifie, les autorités douanières cherchent à moderniser et à faire évoluer leurs processus. Lorsque les employés du Comité des douanes d’Ouzbékistan ont dû faire face à un volume de déclarations de plus en plus important, y compris des descriptions textuelles complexes des marchandises, ce qui nécessitait de longues interprétations et augmentait le risque d’erreur humaine, le Comité a reconnu la nécessité de moderniser ses procédures traditionnelles de traitement des déclarations, très gourmandes en main-d’œuvre.

Conformément aux priorités nationales de modernisation définies dans les décrets présidentiels, le Comité s’est fixé pour mission d’introduire des solutions intelligentes et automatisées au sein de l’administration douanière. Bien que les processus existants étaient fonctionnels, il existait un potentiel significatif d’amélioration de l’efficacité, de la précision et de la qualité de l’identification des risques.

Sous la direction du président du Comité des douanes, A. Yu. Mavlonov, les spécialistes du Comité se sont efforcés de créer un système intelligent capable de classer les marchandises avec précision, libérant ainsi les employés des tâches routinières et leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes.

La mise en œuvre de telles solutions a ouvert de nouvelles possibilités pour l’analyse des données et a amélioré la préparation du système aux défis futurs du commerce mondial.

Avec le soutien des plus hautes autorités, l’équipe a entrepris de mettre en œuvre une transformation à grande échelle.