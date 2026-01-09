Face à ces défis, Social Security Scotland a pris la décision d’investir et de s’associer à IBM Consulting et Nordcloud, une société IBM, afin de définir les grandes lignes d’une transformation FinOps complète et d’accompagner sa mise en œuvre. Celle-ci a débuté par le déploiement de la plateforme IBM Cloudability, un outil FinOps de premier plan qui offre une visibilité immédiate sur les dépenses cloud et met en évidence les opportunités exploitables en matière d’optimisation des coûts.

Dans le cadre de ce partenariat, IBM Consulting a travaillé en étroite collaboration avec les responsables techniques et le directeur du numérique de Social Security Scotland afin d’évaluer l’impact financier de son utilisation du cloud et de définir une feuille de route pour la transformation. Ce travail de conseil stratégique a été rendu possible grâce à IBM Cloud Platform Engineering Services et IBM Cloud and Technology Strategy, qui ont contribué à concevoir une solution adaptée à l’environnement unique de secteur public de Social Security Scotland.

L’agence a choisi de ne pas mettre en œuvre le service entièrement géré, mais Nordcloud a défini la stratégie, le modèle opérationnel et a soutenu les efforts d’ingénierie nécessaires ainsi que le changement en général. Cela a notamment conduit à la création de rapports de relevé d’utilisation qui ont révélé quelles équipes consommaient des ressources cloud et combien elles dépensaient. Social Security Scotland a alors pu garantir une attribution précise des coûts et favoriser une nouvelle culture de responsabilité. En outre, l’équipe IBM Consulting a également intégré des analyses personnalisées et des solutions d’ingénierie semi-automatisées afin d’identifier et d’éliminer le gaspillage.

La sécurité est restée la priorité absolue tout au long de la transformation. IBM, Nordcloud et Social Security Scotland ont repensé l’architecture des applications sur AWS en intégrant la sécurité et la conformité dès la conception. Cela comprenait la mise en œuvre de pratiques de « conformité sous forme de code » alignées sur les normes de sécurité internes de l’agence, comblant ainsi les lacunes qui existaient auparavant en matière de contrôle. L’équipe a également introduit l’utilisation de technologies open source professionnelles afin de réduire les coûts liés aux licences. En outre, elle a mis au point un cadre FinOps sur mesure combinant automatisation, analyse manuelle et conseil stratégique.

La stratégie cloud qui en a résulté est plus intelligente et plus transparente. Elle a non seulement permis d’optimiser les dépenses, mais aussi d’améliorer la prestation de services numériques et la résilience opérationnelle. Social Security Scotland est désormais à la pointe des capacités FinOps dans le secteur public britannique et sert de modèle à d’autres agences pour offrir la meilleure valeur possible aux contribuables.