Social Security Scotland s’associe à IBM et Nordcloud pour ouvrir la voie à une refonte des coûts liés au cloud au niveau gouvernemental
Social Security Scotland, une agence exécutive du gouvernement écossais, a été conçue dès le départ pour fonctionner dans un environnement cloud. Avec pour mission de fournir des prestations de manière équitable et efficace à la population écossaise, Social Security Scotland a mis en place son infrastructure sur Amazon Web Services (AWS), tirant parti de l’agilité et de l’évolutivité des technologies cloud natives.
Mais cette croissance rapide s’est accompagnée de coûts cachés. L’expansion de l’agence a entraîné une augmentation des dépenses liées au cloud ; or, elle ne disposait pas des outils de gouvernance nécessaires pour les suivre et les optimiser. Dans ces circonstances, Social Security Scotland a fait face à deux défis urgents :
Avec un programme de prestation en fin de vie et l’accent mis sur les contraintes budgétaires tant au niveau du gouvernement britannique qu’écossais, Social Security Scotland a fait de l’optimisation des coûts une priorité absolue, sans compromettre la prestation de services, avec pour objectif clair de maximiser la valeur pour les citoyens du pays.
Face à ces défis, Social Security Scotland a pris la décision d’investir et de s’associer à IBM Consulting et Nordcloud, une société IBM, afin de définir les grandes lignes d’une transformation FinOps complète et d’accompagner sa mise en œuvre. Celle-ci a débuté par le déploiement de la plateforme IBM Cloudability, un outil FinOps de premier plan qui offre une visibilité immédiate sur les dépenses cloud et met en évidence les opportunités exploitables en matière d’optimisation des coûts.
Dans le cadre de ce partenariat, IBM Consulting a travaillé en étroite collaboration avec les responsables techniques et le directeur du numérique de Social Security Scotland afin d’évaluer l’impact financier de son utilisation du cloud et de définir une feuille de route pour la transformation. Ce travail de conseil stratégique a été rendu possible grâce à IBM Cloud Platform Engineering Services et IBM Cloud and Technology Strategy, qui ont contribué à concevoir une solution adaptée à l’environnement unique de secteur public de Social Security Scotland.
L’agence a choisi de ne pas mettre en œuvre le service entièrement géré, mais Nordcloud a défini la stratégie, le modèle opérationnel et a soutenu les efforts d’ingénierie nécessaires ainsi que le changement en général. Cela a notamment conduit à la création de rapports de relevé d’utilisation qui ont révélé quelles équipes consommaient des ressources cloud et combien elles dépensaient. Social Security Scotland a alors pu garantir une attribution précise des coûts et favoriser une nouvelle culture de responsabilité. En outre, l’équipe IBM Consulting a également intégré des analyses personnalisées et des solutions d’ingénierie semi-automatisées afin d’identifier et d’éliminer le gaspillage.
La sécurité est restée la priorité absolue tout au long de la transformation. IBM, Nordcloud et Social Security Scotland ont repensé l’architecture des applications sur AWS en intégrant la sécurité et la conformité dès la conception. Cela comprenait la mise en œuvre de pratiques de « conformité sous forme de code » alignées sur les normes de sécurité internes de l’agence, comblant ainsi les lacunes qui existaient auparavant en matière de contrôle. L’équipe a également introduit l’utilisation de technologies open source professionnelles afin de réduire les coûts liés aux licences. En outre, elle a mis au point un cadre FinOps sur mesure combinant automatisation, analyse manuelle et conseil stratégique.
La stratégie cloud qui en a résulté est plus intelligente et plus transparente. Elle a non seulement permis d’optimiser les dépenses, mais aussi d’améliorer la prestation de services numériques et la résilience opérationnelle. Social Security Scotland est désormais à la pointe des capacités FinOps dans le secteur public britannique et sert de modèle à d’autres agences pour offrir la meilleure valeur possible aux contribuables.
Les résultats de la transformation ont été immédiats et significatifs. En seulement 18 mois, Social Security Scotland a atteint les objectifs d’optimisation des coûts initialement fixés pour une période de trois ans. Au cours de la seule première année, l’agence a réduit ses coûts liés au cloud de 30,4 %. Elle a ainsi pu réaliser d’énormes économies, dont 78 % ont été générées par l’optimisation de l’utilisation.
« Nous n’avons pas seulement optimisé les coûts, nous avons aidé Social Security Scotland à mettre en place un modèle opérationnel FinOps qui lui a permis d’acquérir contrôle, responsabilité et durabilité à long terme. L’introduction de l’économie unitaire du cloud a fourni un point de référence pour mesurer la valeur métier du cloud. Enfin, le fait d’avoir réalisé en seulement 18 mois des économies équivalentes à trois ans de dépenses témoigne de la puissance de la collaboration entre le conseil stratégique et l’ingénierie » expliquent Olga Zagraba et Marcin Walków, consultants FinOps chez Nordcloud.
Les principaux résultats enregistrés sont les suivants :
Fondée en 2018, Social Security Scotland est une agence exécutive du gouvernement écossais. Basée à Dundee et à Glasgow, elle gère 17 prestations sociales pour environ 1,8 million de personnes à travers l’Écosse. Avec environ 4 000 employés, elle fonctionne selon les principes de dignité, d’équité et de respect afin de venir en aide aux personnes dans le besoin.
IBM Consulting fournit des structures, des méthodes et des outils qui permettent de minimiser les dépenses liées au cloud et de maximiser l’efficacité.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, le logo IBM, IBM Consulting et Cloudability sont des marques de commerce d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.