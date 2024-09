Pour les grandes entreprises qui opèrent dans plusieurs secteurs, le reporting financier au niveau du groupe peut s'avérer particulièrement difficile et chronophage, en particulier lorsque chaque filiale est détenue par des parties prenantes différentes et que les entreprises adaptent leur structure organisationnelle au fil du temps.

Au fur et à mesure que SPH étendait sa présence à d'autres secteurs, l'équipe financière a constaté que ses processus de consolidation financière étaient devenus de plus en plus complexes, ce qui a entraîné une pression supplémentaire sur le service.

Lim Swee Khim, vice-présidente adjointe de SPHTech chez SPH, explique : « L'ancien système de consolidation financière que nous utilisions pour réaliser nos procédures de clôture financière arrivait en fin de vie et de nombreux processus ne pouvaient plus être optimisés. »



Koh Mui Leng, vice-présidente adjointe des finances, SPH ajoute : « Alors que nous continuons de croître et d'évoluer en groupe, nous avons décidé de rechercher une solution plus évolutive et plus durable. »