Le cloud hybride IBM fournit une plateforme pour diverses équipes de développement d’applications. La plateforme et les équipes d’application partagent la charge opérationnelle. La conformité des applications a été initialement définie à l’aide d’une liste de contrôle écrite, de réunions et d’échanges par e-mail. Les retours et l’aide fournis étaient extrêmement limités.

IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC) a fourni des contrôles automatisés regroupés par profils. L’équipe DSI Hybrid Cloud Platform a sélectionné un profil qui correspondait le mieux à ses exigences, a activé les analyses et a ouvert son tableau de bord des contrôles de conformité en temps réel. Ceux-ci sont conçus de manière à ce que l’équipe puisse visualiser sa posture de conformité de la sécurité à l’issue de la première analyse.

Au fil du temps, l’équipe DSI Hybrid Cloud Platform a créé un profil personnalisé correspondant à ses besoins métier particuliers. Les résultats de la conformité sont enregistrés dans des « analyses » et mis à la disposition des équipes d’application. Tous les comptes de l’équipe DSI Hybrid Cloud Platform ont été établis selon une configuration SCC appropriée et des analyses automatisées.

La comparaison des processus de conformité avant et après le SCC est instructive :

Avant : documentation et exigences rédigées manuellement

Après : contrôles détaillés qui codent avec précision les exigences

Avant : inspection manuelle de l’environnement et des ressources du compte

Après : analyses automatisées produisant des résultats qui facilitent la préparation aux audits