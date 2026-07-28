De la start-up née dans un garage à la précision alimentée par l’IA

Grâce à l’automatisation alimentée par l’IA intégrée aux workflows de devis, de planification et d’approvisionnement, Savage Precision Fabrication a considérablement augmenté sa capacité opérationnelle tout en préservant la qualité et la réactivité vis-à-vis des clients. Les délais de traitement des devis sont passés de plusieurs heures à quelques minutes, les workflows de planification ont été considérablement accélérés et la productivité globale du personnel a été multipliée par 4 à 10.



« Ce que cela va faire pour nous, c’est permettre aux mêmes personnes de faire 4 à 10 fois plus de travail avec moins d’efforts. Et c’est ce que je recherche. » a déclaré Scott Gardner.

L’entreprise a amélioré ses performances dans les domaines qui intéressent le plus ses clients, à savoir le prix, la qualité et les délais de livraison, tout en se positionnant pour une croissance continue.



« Notre objectif principal est de respecter les délais. Les clients paieront plus cher si vous respectez les délais, et c’est ce que DAI et IBM nous ont apporté jusqu’à présent. » raconte Scott Gardner.



En adoptant l’IA pour favoriser la croissance, la rapidité et l’excellence opérationnelle, Scott Gardner s’appuie sur les bases établies par ses parents en 1974. Même si les outils ont évolué, passant d’un atelier de garage à une automatisation alimentée par l’IA, la mission de l’entreprise reste inchangée : livrer des pièces de haute qualité dans les délais, gagner la confiance des clients et perpétuer les valeurs que W.T. et JoAnn Gardner ont intégrées à Savage Precision Fabrication dès le départ.