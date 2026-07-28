De la start-up née dans un garage à la précision alimentée par l’IA

Savage Precision fait passer la fabrication aérospatiale à l’échelle avec IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, fabricant familial du secteur de l’aérospatiale et de la défense, a été fondée par W.T. et JoAnn Gardner en 1974. L’entreprise a bâti sa réputation sur la qualité, la rapidité et la fiabilité. Depuis ses débuts dans un garage jusqu’à son statut de fournisseur de confiance pour les programmes d’avions militaires, les enjeux restent élevés : la précision et le respect des délais sont essentiels.
Aujourd’hui dirigée par leur fils, Scott Gardner, l’entreprise continue de respecter les mêmes normes intransigeantes en matière de précision, de qualité et de ponctualité des livraisons, conformément à des exigences plus complexes et critiques pour les missions. Avec l’augmentation de la demande client, les processus manuels de devis, de planification et d’approvisionnement sont devenus des goulots d’étranglement opérationnels qui menaçaient l’évolutivité.
Pour moderniser les opérations et se préparer à la croissance, Savage Precision Fabrication s’est associée à DAI Source, partenaire commercial IBM Platinum, pour déployer IBM watsonx Orchestrate. La mission a débuté avec des objectifs commerciaux clairement définis et une étroite collaboration entre Savage Precision Fabrication, DAI Source et IBM.
« Cent pour cent de nos projets d’IA réussis sont guidés par les métiers et les descriptions des cas d’utilisation. Pour Scott, c’est ce qui s’est passé. Dès que nous avons été impliqués et que nous avons compris sa vision de l’application de l’IA, nous avons immédiatement mobilisé notre équipe de développement et investi dans la création d’une solution que nous pouvions présenter et valider », a déclaré Bill DeSpain, président-directeur général de DAI Source.
La solution a transformé les workflows de devis, de planification et d’approvisionnement tout en maintenant un contrôle humain. L’IA analyse les travaux passés, les données de rentabilité et de production pour générer des devis préliminaires, tandis que les processus de planification qui prenaient autrefois des heures peuvent désormais être achevés en quelques minutes.
« Ils avaient leurs données prêtes. Ils avaient leurs services prêts. Nous pouvions aller parler aux gens. Non seulement nous n’avons pas été intrusifs, mais nous avons été accueillis sur site, jusque dans l’atelier de fabrication, ce qui est assez rare », a expliqué Mark Lucente, directeur technique de DAI Source.
Lucente a noté que watsonx Orchestrate fournissait les bases nécessaires pour passer à l’échelle de manière sécurisée et efficace : « La plateforme inclut aussi tout ce dont nous avons besoin : sécurité, stockage des données, bases de données, tout ce dont nous avions besoin pour mettre en place un système d’IA de A à Z. »
Grâce à l’automatisation alimentée par l’IA intégrée aux workflows de devis, de planification et d’approvisionnement, Savage Precision Fabrication a considérablement augmenté sa capacité opérationnelle tout en préservant la qualité et la réactivité vis-à-vis des clients. Les délais de traitement des devis sont passés de plusieurs heures à quelques minutes, les workflows de planification ont été considérablement accélérés et la productivité globale du personnel a été multipliée par 4 à 10.
« Ce que cela va faire pour nous, c’est permettre aux mêmes personnes de faire 4 à 10 fois plus de travail avec moins d’efforts. Et c’est ce que je recherche. » a déclaré Scott Gardner.
L’entreprise a amélioré ses performances dans les domaines qui intéressent le plus ses clients, à savoir le prix, la qualité et les délais de livraison, tout en se positionnant pour une croissance continue.
« Notre objectif principal est de respecter les délais. Les clients paieront plus cher si vous respectez les délais, et c’est ce que DAI et IBM nous ont apporté jusqu’à présent. » raconte Scott Gardner.
En adoptant l’IA pour favoriser la croissance, la rapidité et l’excellence opérationnelle, Scott Gardner s’appuie sur les bases établies par ses parents en 1974. Même si les outils ont évolué, passant d’un atelier de garage à une automatisation alimentée par l’IA, la mission de l’entreprise reste inchangée : livrer des pièces de haute qualité dans les délais, gagner la confiance des clients et perpétuer les valeurs que W.T. et JoAnn Gardner ont intégrées à Savage Precision Fabrication dès le départ.
Fondée en 1975, Savage Precision Fabrication est une entreprise familiale d’usinage CNC et de fabrication métallique desservant les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. L’entreprise basée au Texas est spécialisée dans les pièces de haute précision pour les programmes aéronautiques et est connue pour son engagement en matière de qualité, de fiabilité et d’innovation.
DAI Source est un partenaire commercial IBM Platinum basé à Irving, au Texas. L’entreprise possède plus de 30 ans d’expérience en conseil auprès de clients américains dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de la vente au détail, des hautes technologies, des communications, de l’industrie manufacturière, des organisations à but non lucratif, de l’automobile, de l’assurance, des services financiers et de l’enseignement supérieur. L’entreprise est spécialisée dans l’analytique, la gestion des données, les middlewares d’intégration, le DevOps, l’AIOps, le cloud hybride et les solutions de sécurité.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels peuvent varier.