IBM et stc group co-créent une base de cloud hybride dynamique, automatisant les opérations, migrant les applications dans le cloud et accélérant la transformation numérique dans toute l’entreprise
stc group, un acteur majeur du numérique, s’est lancé dans des initiatives de modernisation cloud afin de soutenir son portefeuille de services numériques en pleine expansion. Souhaitant mettre en place une base plus évolutive, efficace et rentable, le groupe a décidé de renforcer sa maturité cloud en intégrant le potentiel de son cloud privé à la flexibilité des solutions de cloud public. Cette approche stratégique visait à fournir une architecture unifiée et prête pour l’avenir, capable d’offrir des performances élevées dans tous les environnements.
Allant au-delà d’une migration classique de type « lift and shift », stc a redéfini son modèle opérationnel afin de tirer pleinement parti du potentiel du cloud. La transformation a mis l’accent sur la mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise grâce à des outils cloud natifs, renforcés par des cadres de gouvernance solides afin de gérer la sécurité, la conformité et l’évolutivité. S’articulant autour d’une stratégie multicloud tournée vers l’avenir, le programme a été conçu pour accélérer la création de valeur, favoriser l’innovation continue et améliorer l’agilité organisationnelle dans un marché de plus en plus dynamique.
Cela a nécessité une approche holistique englobant les collaborateurs, les processus et la technologie, ainsi que des normes claires et des modèles d’automatisation réutilisables. Conscient des réglementations régionales et des exigences particulières inhérentes à une entreprise en pleine croissance, le groupe s’est engagé à suivre un plan directeur intégrant agilité et automatisation allié à une gouvernance solide et au respect des normes de sécurité.
Dans la poursuite de ses ambitions numériques, stc s’est associé à IBM® Consulting afin de concevoir une architecture de cloud hybride cible fondée sur les principes d’ingénierie de plateforme pour l’évolutivité et la résilience. IBM a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, de consultants, de chefs de projet et de PME spécialisées dans les télécommunications afin de mener à bien la transformation dans les principaux domaines. La transformation comprenait la conception d’une plateforme de cloud hybride, la modernisation des applications pour le cloud, l’optimisation des coûts d’infrastructure et l’amélioration des capacités de reprise après sinistre (DR).
La mise en place de la plateforme de cloud hybride a débuté par un atelier de co-création, au cours duquel l’équipe a procédé à une évaluation du paysage cloud actuel, notamment du cloud privé et de son infrastructure sous-jacente. Elle a identifié plusieurs lacunes et défis, qui ont été classés par ordre de priorité en fonction des besoins de l’entreprise. Puis, un état cible et une feuille de route relative à la transformation ont été définis à partir de ces informations, ainsi que des tendances mondiales et des bonnes pratiques du secteur.
Le composant clé de l'architecture cible est le plan de contrôle, construit sur les principes d'ingénierie de plateforme. Cette approche permet d'unifier les politiques, d'automatiser la mise en place de l'infrastructure et de normaliser la gouvernance opérationnelle.
De nouvelles capacités technologiques ont été proposées dans le cadre de l’architecture cible de cloud hybride, notamment MCMP (Multi Cloud Management Platform), FinOps, DevSecOps, AIOps, une base cloud, la durabilité et la DR.
Le projet de migration des applications vers le cloud a débuté par un processus de découverte collaboratif au cours duquel les équipes ont établi une vue détaillée du paysage informatique de stc. Toutes les applications ont été évaluées à l’aide des outils BlueCat et ICCA, ce qui a permis d’élaborer une feuille de route sur mesure, incluant les dispositions relatives au cloud, ainsi qu’une architecture cible évolutive afin d’équilibrer les performances, la conformité et la croissance.
Dans le but de réduire à la fois les dépenses d’investissement (CapEx) et d’exploitation (OpEx), stc et IBM ont mené une initiative complète d’optimisation des coûts d’infrastructure. Celle-ci a révélé des contraintes de longue date liées à la maintenance du matériel, à l’enfermement propriétaire, à l’utilisation de bases de données propriétaires, à des lacunes en matière de virtualisation et à une évolutivité limitée. Pour remédier à ces problèmes, stc et IBM ont mis au point un cadre de gouvernance ainsi que des plans exécutables.
La résilience était aussi importante que l’échelle et l’efficacité. Pour y parvenir, IBM et stc ont élaboré un plan directeur de DR, qui comprenait une étude complète des capacités et des directives en la matière, ainsi qu’un cadre de gouvernance permettant la mise en œuvre de plans de DR et de continuité des activités pour les applications de stc. Des évaluations ont été menées au niveau de l’architecture (couches application, infrastructure et réseau) afin de faciliter le respect des directives et des réglementations. Grâce à des scénarios de test clairement définis et à la validation de l’architecture, le groupe a pu renforcer sa capacité à protéger ses services métier stratégiques tout en garantissant la continuité et la disponibilité à l’échelle de l’entreprise.
IBM et stc ont favorisé une culture de co-création, garantissant l'alignement des dirigeants, un transfert de connaissances sans faille et une dynamique soutenue dans tous les domaines d'activité. Cette approche collaborative a considérablement amélioré la continuité des activités des applications zssentielles et a permis de mettre en place des stratégies de réponse plus efficaces et plus rapides.
Des améliorations en matière d’agilité, de résilience et de rentabilité sont déjà observées grâce à la plateforme de cloud hybride de stc. Ses processus sont davantage renforcés par l’introduction de nouvelles capacités, notamment MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, l’interconnexion du cloud hybride et une base de cloud privé améliorée. Ces ajouts ont jeté les bases d’un environnement numérique plus intelligent, automatisé et évolutif.
Pour améliorer encore l'efficacité opérationnelle, la stc a mis à niveau ses Cloud Functions privées avec des fonctionnalités telles que l'auto-scaling, la mise hors service automatique et la mise hors tension automatique.
Grâce à la mise en œuvre de la solution MCMP, stc a obtenu une connectivité multicloud transparente entre trois hyperscalers de premier plan. Cette flexibilité architecturale accrue a permis aux équipes de déployer des workloads dans des environnements optimisés sur le plan des performances, de l’évolutivité et de la conformité.
Certaines des initiatives clés ont permis de réaliser des gains financiers et opérationnels mesurables.
Ensemble, ces initiatives reflètent l’engagement de stc à bâtir une entreprise numérique prête pour l’avenir, agile, résiliente et optimisée, en vue de produire de la valeur à long terme.
stc group est un acteur majeur dans le domaine du numérique, dont le siège social est situé à Riyad, en Arabie saoudite. Fondé en 1998, il fournit des services de télécommunications, des services numériques et des solutions d’entreprise à des millions de clients au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. En tant que plus grand opérateur de télécommunications du royaume, stc joue un rôle essentiel dans la transformation numérique de la région. Avec environ 20 000 employés et une forte présence sur les principaux marchés régionaux, le groupe a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 75,89 milliards de SAR en 2024.
