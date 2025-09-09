Dans la poursuite de ses ambitions numériques, stc s’est associé à IBM® Consulting afin de concevoir une architecture de cloud hybride cible fondée sur les principes d’ingénierie de plateforme pour l’évolutivité et la résilience. IBM a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, de consultants, de chefs de projet et de PME spécialisées dans les télécommunications afin de mener à bien la transformation dans les principaux domaines. La transformation comprenait la conception d’une plateforme de cloud hybride, la modernisation des applications pour le cloud, l’optimisation des coûts d’infrastructure et l’amélioration des capacités de reprise après sinistre (DR).

La mise en place de la plateforme de cloud hybride a débuté par un atelier de co-création, au cours duquel l’équipe a procédé à une évaluation du paysage cloud actuel, notamment du cloud privé et de son infrastructure sous-jacente. Elle a identifié plusieurs lacunes et défis, qui ont été classés par ordre de priorité en fonction des besoins de l’entreprise. Puis, un état cible et une feuille de route relative à la transformation ont été définis à partir de ces informations, ainsi que des tendances mondiales et des bonnes pratiques du secteur.

Le composant clé de l'architecture cible est le plan de contrôle, construit sur les principes d'ingénierie de plateforme. Cette approche permet d'unifier les politiques, d'automatiser la mise en place de l'infrastructure et de normaliser la gouvernance opérationnelle.

De nouvelles capacités technologiques ont été proposées dans le cadre de l’architecture cible de cloud hybride, notamment MCMP (Multi Cloud Management Platform), FinOps, DevSecOps, AIOps, une base cloud, la durabilité et la DR.

Le projet de migration des applications vers le cloud a débuté par un processus de découverte collaboratif au cours duquel les équipes ont établi une vue détaillée du paysage informatique de stc. Toutes les applications ont été évaluées à l’aide des outils BlueCat et ICCA, ce qui a permis d’élaborer une feuille de route sur mesure, incluant les dispositions relatives au cloud, ainsi qu’une architecture cible évolutive afin d’équilibrer les performances, la conformité et la croissance.

Dans le but de réduire à la fois les dépenses d’investissement (CapEx) et d’exploitation (OpEx), stc et IBM ont mené une initiative complète d’optimisation des coûts d’infrastructure. Celle-ci a révélé des contraintes de longue date liées à la maintenance du matériel, à l’enfermement propriétaire, à l’utilisation de bases de données propriétaires, à des lacunes en matière de virtualisation et à une évolutivité limitée. Pour remédier à ces problèmes, stc et IBM ont mis au point un cadre de gouvernance ainsi que des plans exécutables.

La résilience était aussi importante que l’échelle et l’efficacité. Pour y parvenir, IBM et stc ont élaboré un plan directeur de DR, qui comprenait une étude complète des capacités et des directives en la matière, ainsi qu’un cadre de gouvernance permettant la mise en œuvre de plans de DR et de continuité des activités pour les applications de stc. Des évaluations ont été menées au niveau de l’architecture (couches application, infrastructure et réseau) afin de faciliter le respect des directives et des réglementations. Grâce à des scénarios de test clairement définis et à la validation de l’architecture, le groupe a pu renforcer sa capacité à protéger ses services métier stratégiques tout en garantissant la continuité et la disponibilité à l’échelle de l’entreprise.

IBM et stc ont favorisé une culture de co-création, garantissant l'alignement des dirigeants, un transfert de connaissances sans faille et une dynamique soutenue dans tous les domaines d'activité. Cette approche collaborative a considérablement amélioré la continuité des activités des applications zssentielles et a permis de mettre en place des stratégies de réponse plus efficaces et plus rapides.