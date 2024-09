Samsung SDS (lien externe à ibm.com) est la branche numérique du groupe Samsung et un fournisseur mondial d’innovations en matière de cloud et de transformation numérique. Samsung SDS fournit des solutions et des services de niveau entreprise dans les domaines du cloud, de la mobilité sécurisée, de l’analytique et de l’IA, du marketing numérique et de l’espace de travail numérique.