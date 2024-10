Resona Holdings, Inc.

L’utilisation de Fusion HCI a permis un déploiement plus rapide, une réduction de la main-d’œuvre et une meilleure compatibilité entre les composants. Elle a également permis de réduire les frais opérationnels grâce aux piles logicielles validées par le fournisseur et d’optimiser les ressources, apportant ainsi l’évolutivité nécessaire à son expansion future. Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir des opérations stables et d’explorer d’autres possibilités d’utilisation de la plateforme de conteneurs. IBM poursuivra sa collaboration en intervenant de façon régulière pour garantir une intégration plus sûre et plus efficace d’applications supplémentaires sur la base établie. Le partenariat a profité à la fois à IBM et à Resona HD en fournissant des avancées technologiques majeures conçues spécifiquement pour résoudre les problèmes critiques du secteur bancaire.