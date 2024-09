« Pounce Analytics, filiale de PounceLaw, l’un des principaux cabinet juridique qui se bat pour les personnes handicapées, se réjouit de collaborer avec IBM et d’explorer les capacités d’IA générative de watsonx.ai pour construire et fournir rapidement une réactivité d’exception et donner la priorité à ceux en situation de handicap.

Nous étudions la possibilité d’utiliser les modèles de fondation IBM pour la génération, la classification, le résumé et l’extraction afin de fournir des résumés instantanés et précis des cas avec des évaluations de partialité en temps réel. Plus rapide, plus intelligente, plus compatissante, nous mettons l’IA au service du bien. »



Michael Gilbert

PDG et fondateur

Pounce Analytics, filiale de PounceLaw