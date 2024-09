« L'un de nos principaux objectifs au sein de l'activité upstream est de mieux relever les défis de la numérisation auxquels l'organisation est confrontée. La numérisation nous aide à accroître les facteurs de réussite en nous concentrant sur la résolution de problèmes commerciaux spécifiques », déclare Dzulkarnain Azaman, responsable de la technologie et du numérique upstream, centre d'excellence, Upstream, PETRONAS. « Nous devons aligner nos domaines d'intervention sur le numérique, la technologie et les données afin de concrétiser notre aspiration à devenir une entreprise numérique. J'assimile généralement le monde numérique au fonctionnement de notre économie. Une économie saine dépend de la libre circulation de l'argent dans le système. De même, dans le domaine du numérique, il s'agit de permettre aux données de circuler le plus possible dans l'écosystème. La numérisation nous permet de mieux relever les défis, car des données bien gérées et bien consommées (au bon moment, au bon niveau et de bonne qualité) permettent de prendre des décisions éclairées. »

« L'upstream est une activité axée sur les données », explique Shaharuddin Hamid Mustapha, responsable de l'excellence numérique chez PETRONAS. « Il faut agréger et analyser des pétaoctets de données complexes pour prendre des décisions qui représentent des milliards de dollars. »

Dans l'industrie pétrolière et gazière, l'« upstream », ou exploration et production, est le secteur qui recherche les gisements de pétrole brut et de gaz naturel, et qui fore et exploite les puits qui ramènent le gaz et le pétrole à la surface.