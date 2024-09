Persistent Systems

Persistent (lien externe à ibm.com) est un partenaire de confiance en matière d’ingénierie numérique et de modernisation d’entreprise, qui s’appuie sur une expertise technique approfondie et une expérience du secteur pour aider ses clients à anticiper l’avenir et à agir. Leurs offres, leurs solutions éprouvées et leur écosystème de partenaires innovants créent un avantage concurrentiel unique pour leurs clients en leur donnant la capacité d’anticiper et de gagner des parts de marché.