Comme de nombreuses entreprises modernes, Persistent stocke ses données sur les personnes sur plusieurs systèmes, mais lorsque les opportunités de vente se présentent rapidement, l’entreprise a besoin d’une vue globale pour savoir qui est concerné par tel ou tel projet. Persistent a travaillé avec StepZen1 (lien externe à ibm.com), une société IBM, pour concevoir, développer et lancer une couche de données GraphQL sur ses systèmes back-end Microsoft SQL Server (MSSQL), Salesforce et Oracle, puis créer une nouvelle « application de visibilité des opportunités », que les employés et leurs responsables utilisent pour obtenir une meilleure visibilité sur les points d’achoppement et conclure des opportunités plus rapidement.

1StepZen fait désormais partie d' IBM API Connect. L'achat de la solution de cette organisation a eu lieu avant que StepZen ne soit racheté par IBM en février 2023 ; c'est pourquoi StepZen est considéré comme une solution autonome dans cette étude de cas.