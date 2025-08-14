La Pennine Acute Hospital NHS Trust est une organisation de santé régionale composée de quatre sites hospitaliers et d’une unité de réhabilitation neurologique en Angleterre. Elle est récemment venue s’intégrer à la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. L’organisation emploie environ 20 000 employés et propose une gamme de services communautaires et hospitaliers à plus d’un million de personnes à Bury, Oldham, Rochdale et Salford, ainsi que des soins plus spécialisés à des patients du Grand Manchester et au-delà.

Jav Yaqub, responsable de l’infrastructure de la Pennine Acute Hospital NHS Trust, déclare : « La mission de la fondation est de fournir les meilleurs soins à chaque patient en toutes circonstances. Pour permettre à nos 20 000 employés de tenir cette promesse, mon équipe est chargée de s’assurer que les systèmes qu’ils utilisent, aussi bien pour la recherche d’informations diagnostiques que pour la prescription de traitements, fonctionnent sans problème. »

L’infrastructure de stockage sous-jacente à ces systèmes fonctionnait déjà à flux tendu et elle était en fin de vie. La Pennine Acute Hospitals NHS Trust devait absolument trouver une plateforme de stockage alternative, et vite. En outre, la fondation recherchait une voie de migration à faible risque pour éviter les temps d’arrêt imprévus.

« Nous disposons d’un environnement SQL complexe composé pour la majeure partie de six clusters SQL d’entreprise hébergeant chacun plusieurs instances SQL et des milliers de bases de données », explique l’architecte technique de la fondation, Imran Bashir. « Ces clusters gèrent les systèmes cliniques critiques de la fondation et doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une simple migration SQL semblait donc hors de question. Notre objectif était de trouver une voie vers une nouvelle plateforme de stockage qui ne nous obligerait pas à reconfigurer notre environnement SQL hérité, car cela aurait potentiellement impliqué la mise hors ligne des systèmes pendant plusieurs jours d’affilée. Une situation inacceptable pour les équipes cliniques, car cela aurait nui à la bonne prise en charge des patients. »

Il poursuit : « Avec le déplacement d’un centre de données à l’horizon et un stockage existant de moins en moins stable, nous devions agir rapidement. Les enjeux étaient importants : nous savions qu’en cas de problème, nous pourrions laisser quatre hôpitaux majeurs en mauvaise posture pendant des semaines. »