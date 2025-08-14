La Pennine Acute Hospital NHS Trust est une organisation de santé régionale composée de quatre sites hospitaliers et d’une unité de réhabilitation neurologique en Angleterre. Elle est récemment venue s’intégrer à la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. L’organisation emploie environ 20 000 employés et propose une gamme de services communautaires et hospitaliers à plus d’un million de personnes à Bury, Oldham, Rochdale et Salford, ainsi que des soins plus spécialisés à des patients du Grand Manchester et au-delà.
Jav Yaqub, responsable de l’infrastructure de la Pennine Acute Hospital NHS Trust, déclare : « La mission de la fondation est de fournir les meilleurs soins à chaque patient en toutes circonstances. Pour permettre à nos 20 000 employés de tenir cette promesse, mon équipe est chargée de s’assurer que les systèmes qu’ils utilisent, aussi bien pour la recherche d’informations diagnostiques que pour la prescription de traitements, fonctionnent sans problème. »
L’infrastructure de stockage sous-jacente à ces systèmes fonctionnait déjà à flux tendu et elle était en fin de vie. La Pennine Acute Hospitals NHS Trust devait absolument trouver une plateforme de stockage alternative, et vite. En outre, la fondation recherchait une voie de migration à faible risque pour éviter les temps d’arrêt imprévus.
« Nous disposons d’un environnement SQL complexe composé pour la majeure partie de six clusters SQL d’entreprise hébergeant chacun plusieurs instances SQL et des milliers de bases de données », explique l’architecte technique de la fondation, Imran Bashir. « Ces clusters gèrent les systèmes cliniques critiques de la fondation et doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une simple migration SQL semblait donc hors de question. Notre objectif était de trouver une voie vers une nouvelle plateforme de stockage qui ne nous obligerait pas à reconfigurer notre environnement SQL hérité, car cela aurait potentiellement impliqué la mise hors ligne des systèmes pendant plusieurs jours d’affilée. Une situation inacceptable pour les équipes cliniques, car cela aurait nui à la bonne prise en charge des patients. »
Il poursuit : « Avec le déplacement d’un centre de données à l’horizon et un stockage existant de moins en moins stable, nous devions agir rapidement. Les enjeux étaient importants : nous savions qu’en cas de problème, nous pourrions laisser quatre hôpitaux majeurs en mauvaise posture pendant des semaines. »
Systèmes de quatre hôpitaux déplacés vers une nouvelle technologie sans temps d’arrêt imprévu
Économise au personnel clinique des centaines d’heures par jour en améliorant les temps de réponse
La Pennine Acute Hospitals NHS Trust a choisi la solution de stockage IBM FlashSystem 5000 pour ses systèmes cliniques critiques, et a fait appel au partenaire commercial d’IBM Covenco pour l’aider à planifier sa migration.
« Nous avons choisi la technologie IBM FlashSystem pour ses performances élevées, sa facilité de gestion et ses fonctionnalités de haute disponibilité intégrées », explique Jav Yaqub. « Mais une technologie, aussi excellente soit-elle, ne peut prendre vie que si des experts sont là pour vous montrer comment l’utiliser, et c’est là que Covenco est entré en scène. Après notre rencontre avec Covenco, une réaction chimique s’est produite, et nous avons commencé à développer une relation spéciale. »
Avec l’aide de Covenco, la Pennine Acute Hospital NHS Trust a déployé trois baies IBM FlashSystem 5000, dont deux dans une configuration IBM HyperSwap, pour permettre un accès actif-actif aux données critiques sur deux sites. Grâce à IBM Spectrum Virtualize Software, intégré au stockage IBM FlashSystem, Covenco a créé des copies de l’environnement SQL de l’organisation pour permettre une migration à faible risque, avec des temps d’arrêt minimes.
« Covenco a su tirer pleinement parti de la puissance de la technologie IBM pour faire en sorte que notre passage à la nouvelle infrastructure provoque aussi peu d’interruptions que possible », se rappelle Jav Yaqub. « Ils ont mis en place la nouvelle plateforme de stockage pour qu’elle fonctionne en parallèle de notre ancien environnement. Ainsi, nous avons pu tester son fonctionnement, en sachant que nous avions toujours la possibilité de revenir en arrière à tout moment. Les temps d’arrêt planifiés étaient limités à seulement cinq heures par cluster, un résultat sensationnel, et nous sommes passé au nouveau système exactement comme prévu. »
Depuis son passage à la solution de stockage IBM FlashSystem, Pennine Acute Hospital NHS Trust a constaté une augmentation significative des performances et de la fiabilité des systèmes cliniques critiques. En réduisant les temps d’attente des utilisateurs, la technologie IBM contribue à une productivité accrue.
« Notre ancienne solution de stockage ne répondait pas à la demande de nos applications cliniques », explique Jav Yaqub. « Maintenant que nous avons déployé la technologie IBM FlashSystem, les plaintes concernant les systèmes lents ou indisponibles ont considérablement diminué. »
L’équipe informatique de la Pennine Acute Hospital NHS Trust est également en mesure de travailler plus efficacement avec la technologie IBM Storage en place.
« La gestion de l’ancien système de stockage était lourde et inefficace, elle prenait environ 90 minutes par jour », indique Jav Yaqub. « Par le passé, nous passions du temps à vérifier que les instantanés étaient effacés, à redémarrer les déduplications échouées, etc. Désormais, nous recevons des alertes proactives si un élément a besoin de notre attention, ce qui nous fait gagner du temps et nous donne l’assurance que tout se passe bien. »
Avec sa nouvelle configuration de stockage haute disponibilité, la Pennine Acute Hospital NHS Trust a augmenté la résilience de ses systèmes informatiques. En permettant un accès continu aux systèmes cliniques, l’organisation est mieux en mesure de remplir sa mission et de fournir des services de santé exceptionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
« Auparavant, le basculement de nos systèmes vers le stockage secondaire était un processus complexe auquel nous ne faisions pas vraiment confiance », ajoute Imran Bashir. « Avec IBM HyperSwap, ce processus est totalement transparent. Avec l’aide de Covenco, nous disposons désormais d’une plateforme de stockage sophistiquée qui tire le meilleur parti des puissantes capacités offertes par les réseaux de stockage IBM.
La Pennine Acute Hospital NHS Trust collabore désormais avec Covenco pour déployer les baies IBM FlashSystem 7200 et prévoit de profiter de la fonctionnalité IBM Safeguarded Copy pour renforcer encore plus sa résilience. Avec Safeguarded Copy, l’organisation peut créer des copies logiquement isolées de ses données SQL de production.
Steve Hollingsworth, directeur des ventes chez Covenco, explique : « La fonctionnalité Safeguarded Copy prendra des copies planifiées, immuables et ponctuelles des données de l’organisation, qui seront protégées par des politiques. »
Jav Yaqub conclut : « En collaborant avec Covenco pour déployer des baies IBM FlashSystem 7200 et en utilisant la fonctionnalité Safeguarded Copy pour protéger les données vitales contre les virus et les attaques par ransomware, nous créerons encore plus de valeur pour les populations que nous servons. »
Créée en octobre 2021, la Northern Care Alliance NHS Foundation Trust (lien externe à ibm.com) rassemble deux NHS Trusts en Angleterre : la Salford Royal NHS Foundation Trust et la Pennine Acute Hospitals NHS Trust. La Pennine Acute Hospital NHS Trust se compose de quatre sites hospitaliers et d’une unité de réhabilitation neurologique.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur informatique et dans toute une gamme de technologies, Covenco (lien externe à ibm.com) est spécialisé dans l’achat, la vente et la location de nouveaux équipements informatiques et de matériel reconditionné IBM, HP, Dell et NetApp, avec les logiciels associés. Covenco fournit également des solutions de cloud et d’hébergement, et des services de reprise après sinistre, de maintenance, de virtualisation, de sauvegarde et de haute disponibilité.
