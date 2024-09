L’équipe qu’IBM a réunie pour le projet comprenait des experts en IA et en apprentissage en profondeur d'IBM Research et des experts en processus et des consultants de l’industrie d’IBM Consulting. Au cours des premiers mois intensifs de l’engagement, les équipes IBM et Panasonic ont collaboré pour identifier et affiner les opportunités de solutions. IBM a appliqué la méthodologie IBM Garage™, qui réunit les informaticiens et les opérationnels dans une collaboration itérative à fort impact, pour donner le ton à la collaboration, déterminer l’objectif global et co-créer des solutions.

Sur la base des défis à relever et d'une évaluation de la création de valeur la plus rapide, l'équipe conjointe a défini deux solutions de contrôle des processus qui sont devenues les premières offres de Panasonic en matière de fabrique intelligente. La première solution consistait à créer un découpeur plasma avancé en automatisant entièrement la génération de recettes.

L'emballage au plasma, c'est un peu comme de la magie. Pour un ingénieur qui essaye de trouver la bonne recette de plasma, ce qui doit sortir à la fin est une plaquette avec des motifs de découpe précis. Cela signifie prendre la bonne combinaison de décisions sur des variables telles que la pression et la puissance du vide, l’énergie des électrons, les énergies ioniques et les gaz, pour n’en nommer que quelques-unes.

Pour développer la solution de preuve de concept, l'équipe de recherche IBM a développé des algorithmes d'apprentissage en profondeur qui, grâce à un grand nombre de calculs, ont permis aux ingénieurs d'obtenir rapidement le mélange optimal de points variables. « Plutôt que de s'appuyer sur l'intuition ou les essais et erreurs », explique M. Hiroshima, « les ingénieurs disposent d'une interface visuelle intuitive [conçue par IBM Consulting] capable de simuler le processus avec précision et en quelques secondes seulement. »

La deuxième preuve de concept co-créée par l'équipe a répondu à un problème différent : la nécessité d'optimiser les performances des machines de nettoyage au plasma grâce à des pratiques de maintenance plus basées sur les données intelligentes. « Au lieu de recettes, l'application de nettoyage au plasma utilise un calcul avancé pour identifier le moment optimal pour effectuer le nettoyage et l'entretien », explique M. Hiroshima. « Trop tôt engendre des coûts inutiles, tandis que trop tard risque de provoquer une mauvaise qualité, voire des pannes de machines. »

Comme la solution de découpe, l'application d'état des machines est soutenue par des algorithmes développés par IBM Research. En utilisant les données des détecteurs montés sur les machines, l'application établit une corrélation entre les changements dans l'efficacité opérationnelle de la machine et l'état des différentes pièces de la machine. Le résultat visuel très intuitif, remarque M. Hiroshima, ressemble à une liste de souhaits pour des techniciens surchargés. « Les techniciens de la fabrique reçoivent une alerte, par exemple, indiquant qu'un nettoyeur au plasma en particulier fonctionne à un niveau sous-optimal, et que la saleté sur l'électrode en est la cause la plus probable », explique-t-il. « Ces informations permettent au technicien de prendre des actions correctives qui maintiennent un niveau de qualité élevé et minimisent les interruptions de la production. »