Otsuka Pharmaceutical (lien externe à ibm.com) a été créée en 1964. Otsuka Pharmaceutical s’engage à adopter une approche holistique dans le domaine de la santé et du bien-être des personnes et s’efforce de créer des produits pharmaceutiques et nutraceutiques innovants et originaux basés sur sa philosophie d’entreprise : « Otsuka crée des produits innovants pour faire progresser la santé à travers le monde ».