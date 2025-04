Le New Jersey Department of Community Affairs (NJDCA) et le New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) sont des organismes d’État chargés de fournir des conseils administratifs, un soutien financier et une assistance technique aux gouvernements locaux, aux organismes de développement communautaire, aux entreprises et aux résidents.

Ces organismes fonctionnaient selon des processus manuels, sur papier et fragmentés, et leurs systèmes distincts ne communiquaient pas entre eux. Cette inefficacité rendait l’évaluation des demandes de prestations très complexe, et les approbations prenaient plus de temps que prévu. De plus, les services étaient sous-utilisés par les habitants en raison du manque de clarté des informations diffusées et des difficultés pour y accéder.

Le ministère souhaitait obtenir une vue d’ensemble des résidents et des ménages – une « mosaïque de données » – afin de rationaliser et de moderniser les procédures de demande, d’attribution et de gestion des prestations. Plus précisément, la direction souhaitait créer un nouveau portail intégrant les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les rapports et les tableaux de bord utilisés par les résidents, les évaluateurs du DCA du New Jersey, les fournisseurs de services publics, les organisations communautaires (CBO) et d’autres parties prenantes.