Les utilisateurs ont rapidement adopté la nouvelle plateforme pour son interface intuitive et sa fonctionnalité de connexion unique intégrée. Plus de 100 collaborateurs Navigator Gas, dont l’équipe GRC, les auditeurs externes et la direction, s’y connectent désormais régulièrement. Plus important encore, Navigator Gas a pu réduire ses frais d’audit interne de plus de 50 % depuis la mise en place de son équipe de gestion des risques et d’assurance de groupe et le déploiement de Deloitte Sense.

Auparavant, les processus d’audit interne nécessitaient une équipe jusqu’à 8 personnes, dont l’une était dédiée entièrement aux tâches administratives. Désormais, grâce aux capacités d’automatisation et de workflow de la plateforme Deloitte Sense, une grande partie du travail administratif est gérée de façon fluide, libérant ainsi un temps précieux pour des tâches plus stratégiques.

Les fonctions de reporting en temps réel de la plateforme fournissent également à Navigator Gas des données en direct et auditées sur la conformité, aidant l’entreprise à gérer les changements réglementaires. Cette transparence permet également à l’auditeur externe de Navigator Gas d’accéder aux fichiers d’audit plus tôt qu’auparavant, ce qui simplifie le processus d’audit global et contribuera à réduire les frais d’audit externe futurs.

« Deloitte Sense nous a permis de réaliser des économies considérables en matière d’audit interne, tout en renforçant notre conformité », conclut M. Yaqoob.

Impressionnés par les capacités de Deloitte Sense, les utilisateurs de la GRC chez Navigator Gas demandent déjà à étendre la solution pour effectuer les contrôles, libérant ainsi du temps opérationnel dont ils ont tant besoin. Cela témoigne véritablement de la flexibilité et de la polyvalence de la plateforme IBM OpenPages.