Après des analyses détaillées, IBM Power s’est imposé comme le choix optimal pour la transformation SAP de Naviair, en raison de la possibilité d’obtenir des performances supérieures grâce à une latence plus faible et à une fiabilité à toute épreuve. L’analyse approfondie de différents scénarios sur site et dans le cloud a également permis à Naviair de déceler un potentiel de réduction substantielle des coûts et d’amélioration du coût total de possession (TCO).

« Sur la base d’un contrat de 5 ans, la rentabilité d’IBM Power était plus de 3 fois supérieure à celle d’une solution cloud, et les solutions sur site utilisant x86 étaient 50 % plus chères qu’IBM », commente K. Malvander.

Un facteur clé qui a pesé dans la balance a été l’exercice de planification des capacités sur cinq ans mené par IBM, qui a permis de garantir des capacités de stockage et de traitement suffisantes à Naviair. L’entreprise a ainsi été assurée de la longévité de la solution choisie.

Face à l’urgence de moderniser son écosystème informatique, Naviair, en collaboration avec IBM Expert Labs, à lancé une initiative de transformation axée sur la mise en œuvre d’IBM Power10 S1022 pour son environnement SAP HANA.

En utilisant une approche agile, Naviair a mené de front cinq projets majeurs :

la migration des bases de données SAP HANA ;

la réalisation d’une évaluation complète de la sécurité et de la conformité ;

le renouvellement de l’ensemble du matériel (serveur, stockage, réseau, sauvegarde et surveillance) ;

la redéfinition du réseau ;

et l’amélioration de l’environnement SAP dans son intégralité.

« La collaboration a été totale tout au long du projet, souligne K. Malvander. Nous avons mis en place la plateforme Red Hat Enterprise Linux et AIX, l’infrastructure, les correctifs, la conformité, l’environnement, et tout cela à partir de zéro en l’espace de six mois. Nous avons inclus une évaluation de la sécurité de l’infrastructure et de SAP. Nous avons procédé à une mise à niveau de l’environnement SAP qui aurait normalement pris six mois à elle seule. Enfin, nous avons remplacé la base de données Microsoft SQL par SAP HANA, ce qui constitue généralement un projet en soi. Là réside la véritable force d’IBM Expert Labs. »

Le partenariat collaboratif avec IBM Expert Labs a permis de passer en douceur de x86 à Power, de Microsoft SQL à SAP HANA, de Windows à Red Hat Enterprise Linux (RHEL), et de déployer un nouveau système de stockage IBM FlashSystem, multipliant les opportunités d’apprentissage mutuel tout au long du processus.

« IBM m’a donné la certitude que c’était faisable. En cas de problème, nous avions l’équipe Expert Labs en ligne dans les deux heures, ce qui nous permettait de le résoudre et de poursuivre, en collaboration avec nos sous-traitants et nos fournisseurs. Ça a vraiment changé la donne et j’ai vraiment apprécié cela », observe K. Malvander, qui a joué un rôle actif et concret dans le projet.

« Et le dialogue avec IBM a toujours été sincère, ajoute Jannie Lynghøj, cheffe de projet informatique chez Naviair. Leur approche consistait à discuter des difficultés avec nous et à les résoudre ensemble. »

Pour aider Naviair à gérer les exigences de sécurité de RHEL et à prendre en charge les processus de documentation de gestion de la conformité, IBM PowerSC a été intégré à la conception de la solution d’infrastructure.

Par ailleurs, IBM PowerVC a introduit la gestion avancée de la virtualisation et du cloud, ce qui a permis à Naviair de créer de nouvelles machines virtuelles en quelques minutes seulement, avec la même installation RHEL à chaque fois.De plus, la console de gestion centralisée, avec son interface conviviale, a facilité l’exécution des tâches administratives, et ce sans nécessiter de compétences particulières.

« Et enfin, poursuit K. Malvander, l’infrastructure est compatible avec l’IA. Bien que nous soyons encore au stade exploratoire dans ce domaine, le fait d’intégrer cette capacité dans notre environnement ouvre des possibilités très intéressantes. La capacité à exécuter des grands modèles de langage directement sur site garantit des résultats exceptionnels au niveau des analyses avancées et des charges de travail pilotées par l’IA. Cela nous permet d’intégrer facilement l’innovation et d’exploiter de nouvelles possibilités à mesure que nous évoluons. »