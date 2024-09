National Instruments

Aujourd’hui, plus de 6 000 utilisateurs finaux répartis aux quatre coins du monde ont besoin d’accéder aux bases de code et aux versions logicielles de NI. Il s’agit notamment de 2 000 développeurs qui travaillent en permanence sur les bases de code, d’équipes de produits et de tests qui ont besoin d’accéder aux exportations et aux installateurs, et d’équipes de vente et de marketing qui ont besoin d’accéder aux versions complètes des logiciels. Pour maintenir un cycle de développement efficace et continu, toutes les mises à jour de la base de code des sites distants doivent être synchronisées avec le centre de données central, puis synchronisées à nouveau avec les bureaux distants.

Chaque fichier ayant une taille comprise entre 1 Ko et 32 Go, avec une taille moyenne de 0,5 Mo, le dépôt de code de NI avait atteint plus de 300 To. Les transferts de données basés sur le protocole HTTP, peu fiables, obligeaient les équipes à patienter plusieurs jours avant de recevoir et de travailler sur les versions du logiciel, impactant négativement la productivité et, en fin de compte, les délais de réponse aux clients.