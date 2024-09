La marque a tiré parti d’IBM watsonx Advertising Accelerator et de la technologie Click2Cart pour diffuser la création numérique la plus efficace à chaque utilisateur et stimuler son principal indicateur de conversion, à savoir les clics des consommateurs jusqu’au panier chez cinq enseignes clés.

Accelerator utilise Watson Machine Learning, entraîné sur des données d’engagement consommateur et utilisateur, pour prédire les variations créatives les plus susceptibles de générer des conversions parmi différents publics.



L’ajout de la technologie Click2Cart a permis aux consommateurs de placer les produits de la marque directement dans le panier d’achat d’une enseigne à partir de la publicité en ligne, ce qui a eu pour effet de susciter l’action (et pas seulement l’intérêt) pour l’achat des produits de la marque.



watsonx a continuellement appris quels éléments créatifs et quels produits trouvaient écho auprès du public, diffusant à chaque fois une publicité personnalisée au bon utilisateur.

La technologie prédictive d’Accelerator, optimisée par l’IA, et Click2Cart ont permis d’obtenir des résultats impressionnants, avec notamment une hausse impressionnante du taux de conversion :



Augmentation de 143 % du taux de conversion du début à la fin de la campagne

108 variantes créatives

990 clics au total vers le panier

En outre, la marque a découvert les éléments créatifs et les messages qui trouvaient le plus écho auprès des différents publics, notamment les créations adaptées à la saison et les messages spécifiques de type « cliquer pour ajouter au panier » qui généraient plus de conversions que les titres génériques.