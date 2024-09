« Fruit de la collaboration entre IBM et la NASA, le modèle watsonx.ai est conçu pour convertir les données satellites en cartes haute résolution des inondations, des incendies et d’autres modifications de l'environnement afin de révéler le passé de notre planète et de donner un aperçu de son avenir. »

« La version de présentation du modèle de fondation géospatial de base et de la suite de modèles affinés, tous deux fonctionnant sur watsonx.ai, devraient être disponibles via IBM EIS.1 Nous pensons que cette publication sera précieuse pour les data scientists, les développeurs, les chercheurs et les étudiants. »