Le service n° 2 des opérations commerciales internationales de Mizuho Bank effectue des opérations liées aux documents commerciaux pour les transactions de change internationales. Dans le cadre des opérations commerciales liées aux transactions d’importation et d’exportation, la division a été chargée de vérifier les noms propres, y compris ceux des entreprises, des représentants et des pays, figurant sur de nombreux formulaires différents et de les saisir manuellement avec précision dans de multiples systèmes connexes. Les documents commerciaux diffèrent selon le pays et l’entreprise, et il n’existe pas de format uniforme. C’est pourquoi l’échange de documents papier originaux est encore courant à l’échelle internationale.

Dans ce contexte, pendant de nombreuses années, Mizuho Bank a traité des documents commerciaux sur papier via un système dans lequel les opérateurs les ont entrées dans le système tout en confirmant visuellement mot par mot. Les documents commerciaux peuvent comporter plusieurs milliers de pages par transaction. Des centaines de transactions de ce type sont traitées quotidiennement, ce qui nécessite une gestion précise des documents. En outre, les processus métier ont gagné en complexité, alourdissant davantage la charge de travail de la direction.

En outre, le nombre de transactions faisant l’objet de délits financiers et de sanctions économiques augmente à l’échelle mondiale, et les institutions financières sont tenues de renforcer leur surveillance des transactions financières, y compris le financement du commerce. Une entrée précise et appropriée du nom propre est cruciale du point de vue des risques dans les transactions financières, et le traitement manuel précédent a commencé à montrer ses limites.

Afin de résoudre ces problèmes, Mizuho Bank a entrepris une révision fondamentale de ses processus métier et a opté pour la stratégie de promotion de la numérisation grâce à l’utilisation de la technologie IA-OCR.