Le service n° 2 des opérations commerciales internationales de Mizuho Bank effectue des opérations liées aux documents commerciaux pour les transactions de change internationales. Dans le cadre des opérations commerciales liées aux transactions d’importation et d’exportation, la division a été chargée de vérifier les noms propres, y compris ceux des entreprises, des représentants et des pays, figurant sur de nombreux formulaires différents et de les saisir manuellement avec précision dans de multiples systèmes connexes. Les documents commerciaux diffèrent selon le pays et l’entreprise, et il n’existe pas de format uniforme. C’est pourquoi l’échange de documents papier originaux est encore courant à l’échelle internationale.
Dans ce contexte, pendant de nombreuses années, Mizuho Bank a traité des documents commerciaux sur papier via un système dans lequel les opérateurs les ont entrées dans le système tout en confirmant visuellement mot par mot. Les documents commerciaux peuvent comporter plusieurs milliers de pages par transaction. Des centaines de transactions de ce type sont traitées quotidiennement, ce qui nécessite une gestion précise des documents. En outre, les processus métier ont gagné en complexité, alourdissant davantage la charge de travail de la direction.
En outre, le nombre de transactions faisant l’objet de délits financiers et de sanctions économiques augmente à l’échelle mondiale, et les institutions financières sont tenues de renforcer leur surveillance des transactions financières, y compris le financement du commerce. Une entrée précise et appropriée du nom propre est cruciale du point de vue des risques dans les transactions financières, et le traitement manuel précédent a commencé à montrer ses limites.
Afin de résoudre ces problèmes, Mizuho Bank a entrepris une révision fondamentale de ses processus métier et a opté pour la stratégie de promotion de la numérisation grâce à l’utilisation de la technologie IA-OCR.
IBM a proposé à Mizuho Bank une solution numérique qui utilise la technologie AI-OCR (reconnaissance de caractères basée sur l’IA) pour automatiser et rationaliser les opérations.
L’équipe d’IBM Consulting, qui possède une connaissance approfondie de l’entreprise, et l’équipe Technology Expert Labs (TEL), qui excelle dans la technologie des solutions, ont participé à ce projet et ont créé une solution avancée combinant l’IA-OCR et le traitement automatique du langage naturel (NLP).
En termes de processus, le département des opérations commerciales internationales n° 2 lit d’abord les documents commerciaux qui arrivent par e-mail de l’entreprise extérieure à l’aide d’un scanner à grande vitesse et les convertit en données numériques (PDF).
Les fichiers PDF sont ensuite liés à IBM Datacap, où l’IA d’analyse d’images est appliquée pour extraire et classer les informations nécessaires des PDF. Cela permet un traitement flexible de différents documents dans des formats variés et avec des données non structurées, ce qui permet une extraction d’informations très précise adaptée aux opérations de documents commerciaux de la Mizuho Bank.
En outre, la technologie NLP de Watson Discovery est utilisée pour effectuer une analyse structurelle sur les informations extraites, et en les comparant à un dictionnaire mot par mot, elles sont converties en chaînes de caractères plus précises. Après avoir été contrôlées visuellement par un opérateur, les informations sont stockées dans le système de gestion de l’information. IBM Db2 et automatiquement reliées aux systèmes connexes en aval.
Ce processus élimine le besoin de double entrée entre chaque système, réduisant ainsi considérablement le workload. Il a également été utilisé pour vérifier les sanctions économiques et la lutte contre le blanchiment d’argent, en soutenant des opérations plus sophistiquées.
En outre, en éliminant la livraison physique de documents papier, le système établi permet à plusieurs équipes au sein du service de travailler simultanément sur leur propre écran, améliorant ainsi la productivité de l’équipe. Les délais de traitement des opérations ont également été considérablement réduits.
Grâce à l’introduction de l’IA-OCR, Mizuho Bank a obtenu des résultats positifs, directement et indirectement.
Tout d’abord, en automatisant les tâches manuelles telles que la saisie et la vérification de documents commerciaux à l’aide de l’IA-OCR, la charge de traitement et les délais ont été réduits d’environ 50 %. Cela réduit directement le workload des opérateurs, le personnel de Mizuho Bank déclarant : « Nous pouvons personnellement ressentir une réduction significative de notre workload. »
De plus, en convertissant les documents au format PDF, il n’est plus nécessaire de faire circuler des documents papier ou de se déplacer entre les étages d’un même bâtiment. Tous les processus sont désormais possibles sur un seul écran, ce qui s’est traduit par une nette augmentation de l’efficacité. Un autre avantage majeur est que les documents peuvent désormais être partagés facilement, permettant à plusieurs équipes au sein du département de contribuer simultanément au même processus.
De plus, la dématérialisation d’un grand nombre de documents commerciaux a permis d’améliorer l’utilisation de l’espace de bureau. La gestion électronique des documents a également amélioré la précision de la gestion d’entreprise en fournissant des mises à jour immédiates de l’état ainsi qu’une facilité de recherche. En augmentant la visibilité de l’ensemble des opérations, les bases ont été jetées pour de futures améliorations commerciales dans d’autres domaines.
Mizuho Bank prévoit d’étendre le site application de l’IA-OCR sur la base des résultats de ce projet, en étendant horizontalement le site application de l’IA-OCR à d’autres processus d’entreprise. L’entreprise a l’intention de promouvoir la dématérialisation des opérations et l’optimisation des activités sur la base de cette étude de cas réussie menée dans d’autres départements où la culture du papier persiste.
Mitsuki Shimizu, responsable de l’équipe du commerce des capitaux du département des opérations commerciales internationales n° 2, explique : « Le personnel d’IBM se rendait fréquemment sur le site, partageait des incidents liés à l’IA-OCR et partageait ouvertement son avis pour résoudre les problèmes. Nous avons été en mesure de réagir avec un sentiment de sécurité concernant l’introduction du nouveau système grâce à leur système de soutien robuste. » IBM continuera à fournir des solutions optimales et à soutenir la transformation numérique de Mizuho Bank.
Mizuho Bank est une banque de premier plan avec l’une des plus grandes bases de clients nationaux du Japon, des réseaux de base nationaux et internationaux et des services avancés. Le département des opérations commerciales du commerce international n° 2 est chargé du travail administratif lié aux transactions commerciales et fournit des services d’échange internationaux spécialisés qui répondent aux besoins de divers clients, des particuliers aux grandes entreprises. Grâce à ces opérations, il favorise le bon déroulement des transactions commerciales avec l’étranger et s’efforce de réduire les risques.
IBM Consulting utilise son expertise et sa technologie pour soutenir la transformation opérationnelle continue des entreprises.
