En sa qualité d’ingénieur en infrastructure chez Metzler Bank, Thomas Maag gère l’infrastructure physique et virtuelle de la banque. Il travaille en étroite collaboration avec Robert Schnee, responsable de l’équipe Administration systèmes et réseaux. L’équipe supervise un environnement VMware vSphere avec une infrastructure VDI qui prend en charge les opérations de Metzler en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.