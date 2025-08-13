Améliorer la productivité et la précision grâce à l’automatisation intelligente
Chez Medtronic, leader mondial de la technologie médicale, les équipes étaient confrontées au processus fastidieux de rapprochement manuel des factures, des preuves de livraison et des bons de commande. Ce workflow fastidieux avait un impact sur l’efficacité opérationnelle et empêchait les talents de se consacrer aux tâches stratégiques.
Réduire le temps de traitement des factures en passant de 20 minutes à 8 secondes
Précision de plus de 99 % : réduction des erreurs coûteuses
Les équipes chargées des services de crédit, des opérations mondiales et de la chaîne d’approvisionnement et des technologies de l’information de Medtronic ont collaboré avec IBM Consulting et leur société de conseil en technologie Microsoft, IBM Neudesic. Ensemble, ils ont déployé l’accélérateur Document Intelligence Platform (DIP), une solution basée sur la technologie Microsoft alimentée par l’IA qui automatise l’ingestion et le rapprochement des factures, des preuves de livraison et des bons de commande. En tirant parti des capacités avancées du machine learning (ML) et de l’IA générative (IA générative), l’accélérateur DIP gère facilement les formats complexes, les tampons, les scans médiocres et les mises en page non standard.
L’équipe IBM Neudesic a personnalisé la plateforme pour l’intégrer de façon fluide aux workflows clés de Medtronic. En seulement quatre semaines, Medtronic a automatisé la mise en correspondance des documents au sein d’un service, ouvrant ainsi la voie à une transformation plus large.
« En mettant l’accent sur des résultats commerciaux tangibles, notre partenariat avec IBM a donné des résultats exceptionnels. Il a permis de réduire les comptes débiteurs et d’améliorer ainsi la trésorerie disponible, de renforcer la productivité de l’équipe et de permettre au personnel de contribuer à la valeur ajoutée et à l’efficacité de l’entreprise, » déclare Eric Wellmann, directeur principal des services de crédit, opérations mondiales et chaîne d’approvisionnement chez Medtronic.
L’accélérateur DIP a fourni des résultats immédiats. Le temps de correspondance des documents a considérablement diminué, avec une précision dépassant 99 %. Le personnel de Medtronic a ainsi pu se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.
La solution offre les principaux avantages suivants :
Ce projet d’IBM et de Neudesic montre ce qui est possible lorsqu’un leadership visionnaire, un partenariat de confiance et une automatisation intelligente s’unissent.
Nous tirons parti de l’IA pour créer une valeur tangible. Lorsqu’une technologie puissante est combinée à des informations humaines, elle améliore les processus et déverrouille le potentiel des personnes. Nous n’attendons pas le futur du travail, nous le façonnons activement », conclut Luciano Miranda, vice-président des opérations mondiales et de la chaîne d’approvisionnement des analyses avancées chez Medtronic.
Medtronic plc , une société internationale de technologie du secteur de la santé, développe et fabrique une large gamme de dispositifs médicaux. Fondée en 1949, Medtronic a son siège social à Dublin, en Irlande, tandis que ses opérations sont principalement dirigées depuis Minneapolis, dans le Minnesota. L’entreprise s’impose comme un géant mondial de la technologie médicale, offrant ses solutions dans plus de 150 pays. Son portefeuille s’étend des solutions cardiovasculaires aux segments neurologiques, en passant par la chirurgie et le diabète. Guidée par la vision de ses fondateurs, l’entreprise s’est donnée pour mission de contribuer au bien-être de l’homme « en soulageant la douleur, en rétablissant la santé et en prolongeant la vie. » Medtronic, passionné par l’innovation, investit régulièrement dans la recherche et le développement pour introduire des dispositifs médicaux et des thérapies de pointe, couvrant un large spectre de pathologies.
En savoir plus sur la façon dont vous pouvez améliorer l’efficacité, réduire les goulets d’étranglement et atteindre la précision
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.