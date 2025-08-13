Les équipes chargées des services de crédit, des opérations mondiales et de la chaîne d’approvisionnement et des technologies de l’information de Medtronic ont collaboré avec IBM Consulting et leur société de conseil en technologie Microsoft, IBM Neudesic. Ensemble, ils ont déployé l’accélérateur Document Intelligence Platform (DIP), une solution basée sur la technologie Microsoft alimentée par l’IA qui automatise l’ingestion et le rapprochement des factures, des preuves de livraison et des bons de commande. En tirant parti des capacités avancées du machine learning (ML) et de l’IA générative (IA générative), l’accélérateur DIP gère facilement les formats complexes, les tampons, les scans médiocres et les mises en page non standard.

L’équipe IBM Neudesic a personnalisé la plateforme pour l’intégrer de façon fluide aux workflows clés de Medtronic. En seulement quatre semaines, Medtronic a automatisé la mise en correspondance des documents au sein d’un service, ouvrant ainsi la voie à une transformation plus large.

« En mettant l’accent sur des résultats commerciaux tangibles, notre partenariat avec IBM a donné des résultats exceptionnels. Il a permis de réduire les comptes débiteurs et d’améliorer ainsi la trésorerie disponible, de renforcer la productivité de l’équipe et de permettre au personnel de contribuer à la valeur ajoutée et à l’efficacité de l’entreprise, » déclare Eric Wellmann, directeur principal des services de crédit, opérations mondiales et chaîne d’approvisionnement chez Medtronic.