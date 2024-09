Alors que notre pays et le monde entier doivent faire face à certaines des questions les plus difficiles de notre époque, les marques doivent changer leur façon d’atteindre leurs consommateurs et de communiquer avec eux.

Dans cette optique, Mastercard a fait appel à IBM watsonx Advertising pour informer les consommateurs de son partenariat avec « Stand Up to Cancer » et de sa campagne qui consiste à donner jusqu’à quatre millions de dollars pour aider à financer la recherche sur le cancer.