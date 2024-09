Grâce à IBM® watsonx Explorer, LOTTE Confectionery a recueilli des données provenant de milliers de sites Web et de millions de publications sur les réseaux sociaux, détecté les saveurs les plus populaires et accéléré l’introduction de nouvelles combinaisons. La solution utilise le machine learning et les capacités cognitives d’IBM watsonx pour améliorer la précision des prévisions grâce à l’auto-apprentissage au fil du temps.