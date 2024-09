Lorsqu’il s’agit de lancer une campagne en ligne, les spécialistes du marketing sont aujourd’hui confrontés à un éventail d’options déconcertant, en particulier en ce qui concerne les plateformes de réseaux sociaux.

Avec autant de façons possibles d’atteindre les clients, comment trouver le meilleur moyen de faire passer votre message au bon public, au bon moment et au bon endroit, en vous concentrant sur les sujets qui comptent vraiment ? Et comment contrôler le discours transmis pour vous assurer que vos marques et vos produits sont présentés aux clients potentiels sous le bon angle, ce qui améliore d’autant la pertinence de vos messages ?



Liquid Newsroom a été fondée pour aider ses clients à répondre à ces questions à l’aide de sa propre plateforme Web, qui associe intelligence artificielle, analyse de graphiques sociaux, machine learning et informatique cognitive pour produire du storytelling contextuel. Sa plateforme technologique basée Web génère des flux de contenu (actualités, articles, articles de blog, etc.) qui sont conçus pour attirer des marchés spécifiques, ce qui contribue à garantir que les produits et les marques de ses clients sont vus et entendus dans le contexte approprié. Cela soutient la construction de marques plus fortes et peut potentiellement améliorer les chances de conversion.



Steffen Konrath, PDG de Liquid Newsroom, explique le déroulement du processus : « Lorsqu’un nouveau client nous demande des conseils sur la manière d’améliorer sa présence sur un marché en particulier, notre première étape consiste à comprendre à quoi ressemble ce marché d’un point de vue conversationnel. Quels thèmes ont actuellement le vent en poupe ? Qui sont les influenceurs les plus importants ? Quelles sont les conversations les plus suivies, et en quoi celles-ci évoluent-elles en fonction de l’emplacement, des données démographiques ou de l’heure de la journée ?



« En utilisant des méthodes traditionnelles, enquêter sur un nouveau "marché de l’information" nous prendrait cinq ou six jours. Nous voulions trouver un moyen d’explorer ces données plus rapidement et plus efficacement, qui nous aide à comprendre la portée d’un nouveau projet et à fournir des premiers conseils à nos clients en quelques heures plutôt qu’en quelques jours. »