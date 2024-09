Les applications axées sur les événements permettent aux entreprises de détecter et d’agir sur les événements, tels que les anomalies qui perturbent les lignes de fabrication ou les changements dans l’adéquation du capital bancaire. Pour capturer et analyser rapidement des volumes de données en temps réel, Lightbend et IBM proposent un environnement agile pour le développement et l’exploitation d’applications de microservices basées sur le flux grâce à l’IA.