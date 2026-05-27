Sécurisation des données pour une banque indienne axée sur le numérique.

IBM Guardium aide une banque indienne en pleine croissance à surveiller plus de 75 bases de données et à renforcer sa conformité réglementaire.
L’une des premières institutions de microfinance de l’Inde à devenir une banque universelle, la banque a été créée avec pour mission de proposer des services bancaires inclusifs et responsables à des millions de clients mal desservis. Avec le développement rapide de ses services bancaires numériques, le volume des données clients et des enregistrements de transactions dans les bases de données a augmenté de manière significative.
Avec la surveillance réglementaire stricte de la Reserve Bank of India (RBI), il est devenu essentiel de protéger les informations sensibles des clients et de garantir des contrôles de données prêts à être audités. Cependant, la surveillance de la sécurité était fragmentée sur plusieurs bases de données et systèmes, rendant difficile pour l’équipe de sécurité de la banque de suivre de manière cohérente l’activité des utilisateurs, de surveiller les accès privilégiés et de réagir rapidement aux incidents potentiels.
Sans visibilité centralisée sur l’activité de ses bases de données, l’entreprise risquait de faire face à des lacunes en matière de conformité, de ralentir la réponse aux incidents et d’être davantage exposée à des menaces internes ou à des accès non autorisés aux données.
Pour renforcer sa posture de sécurité des bases de données, la banque a collaboré avec IBM pour déployer IBM Guardium Data Protection dans son environnement de base de données en pleine expansion.
Les agents Guardium ont été mis en œuvre sur plus de 75 bases de données de production, couvrant à la fois des environnements locaux et cloud. La plateforme offre une surveillance centralisée en temps réel de l’activité de la base de données, capturant chaque requête SQL, action utilisateur et événement d’accès dans l’écosystème de données de la banque.
Avec Guardium, l’équipe de sécurité de la banque peut surveiller les utilisateurs privilégiés, appliquer des alertes basées sur des politiques et enquêter rapidement sur toute activité suspecte. La plateforme prend également en charge l’établissement automatisé de rapports de conformité conformes aux exigences de la RBI, y compris les contrôles de séparation des tâches et les journaux prêts à être audités.
En consolidant la surveillance dans une console unique, Guardium a remplacé les processus de sécurité fragmentés par une visibilité continue et un triage rationalisé des incidents. Cela permet à l’équipe de sécurité de réagir plus rapidement aux situations critiques tout en réduisant l’analyse manuelle des journaux.
Grâce à la solution IBM Guardium, la banque a considérablement renforcé sa sécurité des données et sa conformité. Les agents Guardium sont désormais déployés sur site et dans le cloud dans plus de 75 bases de données de production, offrant une protection à l’échelle de l’entreprise et une surveillance constante.
La banque peut générer à la demande des journaux d’activité prêts pour les régulateurs, améliorant ainsi la préparation à l’audit et s’alignant sur les exigences de conformité de la RBI. La surveillance en temps réel et les alertes permettent une détection et une maîtrise plus rapides des activités suspectes, réduisant ainsi le risque de violations potentielles de données.
En centralisant la surveillance des bases de données sur une plateforme unique, la banque a réduit le temps consacré à l’agrégation manuelle des journaux et à l’analyse forensique. Cette efficacité opérationnelle permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée tout en maintenant une visibilité et un contrôle continus.
La banque est une institution financière indienne de premier plan qui se concentre sur la banque inclusive, offrant de l’épargne, des prêts et des solutions financières numériques à des millions de particuliers et de petites entreprises à travers le pays.
IBM Guardium Data Protection permet de sécuriser les données sensibles grâce à une surveillance en temps réel, à une détection des menaces pilotée par l’IA et à des contrôles centralisés. Il simplifie également la mise en conformité grâce à des rapports prêts à être audités.
© Copyright IBM Corporation, mai 2026.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.