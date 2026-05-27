Sécurisation des données pour une banque indienne axée sur le numérique.

L’une des premières institutions de microfinance de l’Inde à devenir une banque universelle, la banque a été créée avec pour mission de proposer des services bancaires inclusifs et responsables à des millions de clients mal desservis. Avec le développement rapide de ses services bancaires numériques, le volume des données clients et des enregistrements de transactions dans les bases de données a augmenté de manière significative.

Avec la surveillance réglementaire stricte de la Reserve Bank of India (RBI), il est devenu essentiel de protéger les informations sensibles des clients et de garantir des contrôles de données prêts à être audités. Cependant, la surveillance de la sécurité était fragmentée sur plusieurs bases de données et systèmes, rendant difficile pour l’équipe de sécurité de la banque de suivre de manière cohérente l’activité des utilisateurs, de surveiller les accès privilégiés et de réagir rapidement aux incidents potentiels.

Sans visibilité centralisée sur l’activité de ses bases de données, l’entreprise risquait de faire face à des lacunes en matière de conformité, de ralentir la réponse aux incidents et d’être davantage exposée à des menaces internes ou à des accès non autorisés aux données.