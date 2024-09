« Nous avons demandé à des employés de plusieurs pays ce qu'ils en pensaient et nous avons constaté un déséquilibre entre les workflows documentés et les workflows réels », explique le responsable des processus des technologies de l'information et de la communication (TIC), ventes et après-vente, de la société automobile. « Cependant, nous n'avions pas les ressources nécessaires pour mener des entrevues dans plusieurs pays, et nous ne pouvions pas être sûrs que les personnes avec lesquelles nous nous étions entretenus nous avaient communiqué avec précision les étapes qu'elles avaient suivies. »

Étant donné qu'il est toujours possible que les utilisateurs les oublient ou les omettent, les étapes non documentées du processus d'entrée en service constituent une responsabilité potentielle. Pour garantir une migration réussie, l'entreprise a cherché un moyen rentable d'identifier rapidement les failles dans les processus.