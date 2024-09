Fondée en 1961 par Goro Tatsumi en tant que société générale indépendante de valeurs mobilières sur le marché financier, Kosei Securities Co. est activement impliquée dans le traitement d’un large éventail de produits financiers et de transactions sur produits dérivés. Afin d’améliorer l’efficacité et d’optimiser les opérations sur les valeurs mobilières, l’entreprise a développé et exploite KICS, un système de gestion de base, depuis de nombreuses années, et a accumulé son savoir-faire.

KICS Cloud, le service cloud basé sur IBM Cloud, est lancé pour fournir un système fiable et évolutif aux sociétés de gestion de valeurs mobilières. Avec l’aide de MONO-X, la compétitivité des services de KICS a été considérablement améliorée grâce aux API et à l’évolution de la technologie IBM Power Virtual Servers.

KICS Cloud est un système tout-en-un qui couvre toutes les fonctions de l’activité des valeurs mobilières, du front-office au back-office. Le système est flexible et personnalisable pour offrir des services sur mesure afin de répondre aux besoins des clients. Il se caractérise également par sa prise en charge de la quasi-totalité des produits financiers, y compris les actions nationales et étrangères, le trading à terme et les options sur actions, ainsi que les fonds d’investissement. Avec IBM Cloud, les entreprises peuvent bâtir une infrastructure plus rapidement, réduire les coûts initiaux et gagner en flexibilité opérationnelle, tout en aidant la clientèle à résoudre ses défis commerciaux.