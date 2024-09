Disposant dès lors d’une vue complète de leur environnement, Koozer et son équipe ont identifié de nombreuses charges de travail qui avaient été surdimensionnées. Ils ont alors élaboré un plan clair pour les redimensionner correctement. Les propriétaires d’applications ont toujours résisté aux tentatives de redimensionnement, mais avec Turbonomic, Koozer et son équipe disposaient des données nécessaires pour montrer aux propriétaires d’applications que les charges de travail surdimensionnées pouvaient être redimensionnées efficacement. « Le passage à une configuration demandant moins de mémoire ou moins de ressources processeur nous a permis de réduire considérablement le gaspillage dans notre environnement Azure, sans sacrifier les performances », décrit Koozer. Ce processus a permis à l’équipe de réduire les coûts et en même temps d’améliorer les performances. En outre, l’équipe peut désormais suivre l’utilisation de la consommation sur une période donnée et réévaluer en permanence les allocations de ressources. Les instances réservées ont joué un rôle important dans ce changement.

Koozer et son équipe ont mis en place des instances réservées à l’aide de Turbonomic. Elles ont permis à l’équipe d’économiser, en moyenne, 33 % ou plus sur les taux d’exécution du serveur. Dans certains cas, ils ont pu mettre des serveurs à l’arrêt. L’équipe a également réduit le temps passé à répondre aux plaintes des utilisateurs et à régler les problèmes de performance. De fait, ils ont limité le nombre de plaintes des utilisateurs à environ une dizaine par an. De plus, ils ont réduit leurs dépenses globales liées au cloud. À cette heure, les économies cumulées dépassent les 650 000 dollars.

Depuis plus d’un siècle, Komatsu est un leader de la production manufacturière attaché à la qualité et la fiabilité. L’innovation technologique et l’évolution professionnelle de ses employés sont les fondements de cette vision. Ces dernières années, le département informatique de Komatsu a adopté le cloud public ; l’automatisation a joué un rôle déterminant dans ce parcours. Elle a permis à Komatsu de réduire les gaspillages financiers et environnementaux, ainsi que de laisser le département informatique se concentrer sur la stratégie et l’innovation.