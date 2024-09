« Nous nous sommes d’abord dit "OK, nous comprenons à quoi ressemble la solution", poursuit Jackson. Mais comment commencer à gérer et à organiser ces données ? Comment créer une plateforme capable de répondre aux besoins de tous nos utilisateurs finaux, qu’il s’agisse de gestionnaires d’actifs, de développeurs, d’investisseurs potentiels, d’institutions financières ? »

Pour faciliter la transition du concept à la réalité, JLL a choisi de travailler avec l’équipe de l’écosystème IBM NextGen. Ensemble, JLL et les experts des technologies IBM ont défini le public cible de cette nouvelle solution, ainsi que les principaux avantages de chaque étape de l’outil.

« Nous avons également travaillé avec l’équipe IBM Garage, ajoute Jackson. Suite aux discussions avec des experts IBM, nous avons commencé à réfléchir beaucoup plus aux données, à comment elles sont structurées, comment elles fonctionnent et comment elles sont reflétées. Nous pouvons maintenant transformer ces données en informations, en analyses et, au final, en actions. » En suivant la méthodologie agile et centrée sur l’utilisateur IBM Garage™, JLL a créé un minimum viable product (MVP) à commercialiser.

La nouvelle solution Prism agit comme une plateforme de jumeau numérique incroyablement sophistiquée, offrant un agrégateur de données immobilières de bout en bout et un moteur de visualisation qui extrait les données de plusieurs sources technologiques. La plateforme fournit des représentations virtuelles en 3D des bâtiments et des sites opérationnels et permet aux utilisateurs de choisir parmi des modules personnalisables qui extraient des flux de données en temps réel pour des fonctions clés, telles que le suivi du développement, la gestion des coûts, le crédit-bail, la gestion de l’énergie, l’audit, la maintenance, sur ces sites. Avec ces informations en main, les utilisateurs peuvent ensuite comparer ces indicateurs du monde réel aux objectifs prévus afin de suivre les performances.

On peut citer, par exemple, le cas d’un gestionnaire d’actifs mondial qui pourrait utiliser Prism pour examiner en temps réel les données de micro ou macroleasing et de location à plusieurs niveaux (étage, bâtiment, ville, pays) depuis tous ses sites, afin de mieux comprendre le pourcentage actuel d’occupation et le retour sur investissement (ROI) associé. L’entreprise a ensuite pu accéder à l’environnement de données JLL afin de créer du contexte pour ses actifs afin de comprendre la dynamique du marché et de recueillir des informations sur l’optimisation des performances de ses portefeuilles. Avec les données fournies, l’entreprise pourrait également référencer la consommation d’énergie, les performances de maintenance et les données de mouvement des systèmes IdO pour donner de multiples perspectives et créer des informations immédiates qui contribueraient à optimiser la performance des actifs.

Afin de rationaliser le déploiement de Prism, JLL a signé un Contrat de solution intégrée (ESA ou Embedded Solution Agreement) que l’entreprise utilise pour intégrer la technologie IBM directement dans son offre. Le MVP est hébergé sur IBM Cloud, mais Prism est indépendant de la plateforme et peut être déployé dans d’autres instances cloud ou configurations sur site.