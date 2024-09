Japan Airlines s'est donné pour mission d'établir une nouvelle norme en matière de service client : des recommandations de voyage personnalisées, basées sur les informations clients fournies à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a commencé par l'une de ses principales destinations de voyage : Hawaï. Son assistant personnel Makana-chan, optimisé par la technologie IBM Watson AI, fournit des recommandations et des informations à partir du moment où le client commence à chercher un vol. Plus de 80 % des utilisateurs de Makana-chan le recommanderaient à d'autres, ce qui indique que Japan Airlines a trouvé la clé du succès et de la différenciation, sur un marché du voyage saturé.