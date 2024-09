International Fitness Company

La forme physique et la motivation sont souvent les deux faces de la même médaille. Depuis de nombreuses années, cette entreprise s’efforce d’aider les gens à aimer le fitness en concevant des séances d’entraînement attrayantes où les mouvements sont chorégraphiés sur la musique. Grâce à un réseau de franchises et d’autres partenaires, elle propose des programmes de fitness en groupe dans diverses catégories de cours à près de 20 000 clubs de remise en forme dans 100 pays. Chaque semaine, les programmes incitent des millions de personnes dans le monde à faire de l’exercice.

L’entreprise continue de stimuler sa croissance, notamment en élargissant la distribution des offres à la demande afin de porter à 100 millions le nombre total de séances d’entraînement hebdomadaires omnicanales.

Une croissance de cette ampleur exige la même concentration et la même discipline que tout programme d’entraînement sportif réussi. Pour développer l’activité, l’équipe de direction avait besoin de consolider et d’optimiser l’ensemble de ses systèmes d’applications. Dans le domaine de la finance, l’entreprise s’est appuyée sur le logiciel ERP Microsoft Dynamics AX 2009 avec une infrastructure héritée sur site et des flux de travaux manuels sur papier. L’application était proche de la fin de son cycle de vie de support. De plus, la base d’utilisateurs du logiciel s’est rapidement développée après le rachat récent par l’entreprise de plusieurs de ses franchises mondiales. De nombreux utilisateurs ont alors exprimé leur mécontentement vis-à-vis du produit vieillissant. L’entreprise recherchait des capacités ERP plus puissantes pour améliorer les niveaux d’automatisation, d’innovation et d’efficacité dans l’ensemble de son organisation. Elle avait également besoin d’offrir de façon constante une excellente expérience utilisateur aux employés, aux associés et aux clients, où qu’ils se trouvent.

« Pour nous, il est important d’être efficaces à 100 % dans tout ce que nous faisons. Nous nous développons à un rythme tel que les processus manuels ne suffisent plus », explique le responsable de la technologie de l’entreprise. « Nous savions que nous devions changer. »

Le responsable de la technologie a adopté une approche indépendante des fournisseurs pour la mise à niveau du logiciel ERP, réduisant son choix à la solution SaaS Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations et à deux autres offres. Il a décidé de faire appel à des professionnels externes pour évaluer et comparer minutieusement les offres, mais aussi pour déployer et gérer la solution sur une plateforme cloud, une fois celle-ci sélectionnée. L’équipe devait utiliser un processus de sélection exhaustif basé sur les meilleures pratiques du secteur. Elle avait également besoin d’une présence et d’une expérience mondiales pour effectuer des déploiements à moindre risque et dans le respect des règles et des réglementations de chaque pays.